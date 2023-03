"La sanità di questa regione mi ha salvato"

"Grazie alla sanità marchigiana. Se sopravvivo è grazie a quello che mi ha fatto la sanità di questa regione. Sono stato salvato prima dal Covid-19 e poi da una caduta in Sardegna. Questa donazione l’ho fatta col cuore". Così l’ingegner Francesco Merloni, fresco di una nuova donazione ad un ospedale pubblico dopo quella milionaria alla struttura di Torrette dove è stato a lungo ricoverato dopo aver contratto il Covid. Ieri all’ospedale Profili la cerimonia di consegna da parte dell’imprenditore 97enne e della sua famiglia di un nuovo tomografo retinico per l’Unità Operativa complessa di Oculistica, per la valutazione e diagnosi delle malattie retiniche. "Sono stato curato molto bene dall’equipe – ha aggiunto l’ingegnere -. Alla mia età gli acciacchi ci sono, come quelli agli occhi. Ci tengo molto all’ospedale di Fabriano. All’assessore Filippo Santamartini che mi è venuto a trovare quando ero ricoverato raccomando ancora una volta di tenere l’ospedale di Fabriano come un centro efficiente. Ha bisogno di risorse. Alla gente serve sapere che c’è la sanità che funziona, poi la cultura. Dobbiamo crescere e farlo funzionare ancora meglio. Il Profili lo merita". Accanto a lui il sindaco Daniela Ghergo, il commissario Ast Ancona Nadia Storti, la consigliera regionale Chiara Biondi. Alla cerimonia tra gli altri erano presenti i primari Stefano Lippera (Oculistica), Marco Ottaviani, di Dermatologia e Marco Candela, responsabile del governo clinico di Ast e per 12 anni primario di Medicina a Fabriano. "Per mantenere alti standard di cura è necessario dotarsi di tecnologie innovative e questo concetto è molto chiaro nella mente e nel cuore dell’imprenditore ing. Merloni, orgoglio del nostro territorio – ha evidenziato Lippera -. Lo stesso ingegnere, proprio grazie all’alta professionalità e l’umanità da lui riscontrata, ha deciso senza indugio di apportare il suo contributo alla salute della popolazione locale e marchigiana. Grazie alla dedizione di medici ed infermieri del reparto e con il fondamentale supporto dell’ingegner Merloni, il reparto di oculistica di Fabriano potrà continuare a distinguersi sul territorio per il servizio di eccellenza offerto ai suoi pazienti". Valore della donazione 95mila euro. "Le donazioni – ha aggiunto Nadia Storti - fanno capire la sensibilità della famiglia Merloni e fa sentire importante il nostro ospedale. Riempie di orgoglio i professionisti. Ci serve come sprone per fare un percorso in rete con Senigallia e Jesi, tutti di pari dignità e con lo stesso tipo di assistenza".

Sara Ferreri