La sanità in affanno Prorogati i contratti degli oltre 300 precari Ma niente stabilizzazioni

Precari dell’ospedale di Torrette, la Regione annuncia la proroga dei contratti degli oltre 300 addetti dell’Area Comparto dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. Nessun accenno alla stabilizzazione però né di questa parte più corposa di lavoratori né per quella prorogata alla fine della scorsa settimana, tutto circa 450 persone. L’ennesimo contratto-capestro a tempo, quattro mesi per arrivare fino al 31 ottobre e poi sperare o in una stabilizzazione, ad oggi un miraggio, o quanto meno un rilancio del contratto a tempo, magari superiore ad appena quattro mesi.

Un successo, parziale ma importante, delle organizzazioni sindacali di categoria e soprattutto della Rappresentanza sindacale unitaria che da anni si sta battendo anche su questo fronte: "La Regione ha stanziato le risorse per la proroga dei contratti dei precari dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche", ha annunciato ieri l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini che ha aggiunto: "Si tratta di circa 300 unità (personale tecnico, sanitario tra infermieri, oss e ausiliari, e amministrativo, ndr) in scadenza il 30 giugno 2023 che verranno prorogate al 31 ottobre 2023 e andranno ad aggiungersi ai 125 precari dell’emergenza-urgenza e dei percorsi ‘tempo dipendenti’, per ictus, infarti, grandi traumi, già precedentemente prorogati, per un totale di oltre 425 unità. Le proroghe sono importanti anche nell’ottica di garantire le ferie estive del personale dipendente".

Domani intanto le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp Marche, Uil Fpl Ancona, Fials, Nursing Up, Nursind, Fsi Ancona, Laisa hanno organizzato un presidio nel piazzale di Palazzo Leopardi, in Regione (dalle 10,30). I motivi della protesta sono proprio le mancate stabilizzazioni del personale e le proroghe dei tempi determinati in scadenza il 30 giugno.