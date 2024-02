La sanità nella bufera: "Tolti 9 milioni a Fabriano per il nuovo ospedale"

"Gli 8,8 milioni di euro già stanziati per l’ospedale di Fabriano, sono stati dirottati su quello di Tolentino: lo dispone il decreto del 2 febbraio del commissario alla ricostruzione Guido Castelli".

La denuncia arriva dal consigliere regionale democrat Antonio Mastrovincenzo che aggiunge: "I quasi 9 milioni per Fabriano insieme ad altri 14 milioni già previsti per altre strutture sanitarie del maceratese e dell’ascolano sono state tutte trasferite su Tolentino. Una scelta inspiegabile e grave, assunta senza neanche avvisare gli amministratori locali. Sono decisioni definitive? Sono incomprensibili operazioni contabili? Il commissario Castelli, senatore di Fratelli d’Italia, ha il dovere di spiegare cosa sta succedendo. E lo stesso dovrebbe fare l’assessore regionale Francesco Baldelli: andare a Fabriano e dire perché ogni anno la giunta Acquaroli, annuncia in modo roboante l’imminente realizzazione della palazzina chirurgica all’ospedale Profili, ma poi nulla si muove".

"La palazzina – aggiunge l’esponente dei dem – è un’opera attesa da anni, che era stata prevista alla fine della precedente Legislatura dalla giunta Ceriscioli e inserita nella programmazione dei lavori pubblici, approvata il 26 maggio 2020 dal consiglio regionale. L’ Amministrazione regionale di centrosinistra aveva reperito le risorse necessarie, avviando il bando di gara per la progettazione esecutiva. Purtroppo con la Giunta di centrodestra tutto è rimasto fermo. I costi intanto sono lievitati: da 12 milioni a 19,6 in pochi anni. E dall’approvazione dell’ultimo programma triennale a inizio agosto 2023 sono passati altri sei mesi e nulla è cambiato. La comunità fabrianese e dell’entroterra – conclude Mastrovincenzo - avrebbe grande bisogno di questa struttura che consentirebbe anche di ampliare gli spazi".

sa. fe.