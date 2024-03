"La sanità regionale snobba il nostro ospedale"

"Nonostante l’altissima qualità dei medici e del personale dell’ospedale Profili e l’altissima attrattività di pazienti la sanità regionale snobba l’ospedale e i residenti nel distretto fabrianese preferendo dirottare fondi e investimenti su piccoli ospedali periferici, disperdendo così risorse solo per compiacere i propri bacini elettorali". Il nuovo affondo al governo regionale è ancora una volta del sindaco Daniela Ghergo che attacca sull’ala inagibile da 8 anni e sulla palazzina chirurgica da costruire: "Non è così che si governa, che si amministrano soldi pubblici, specie quando in gioco c’è un bene primario come la salute: noi paghiamo le stesse tasse dei cittadini di zone più attenzionate dalla giunta regionale, è ora di dire basta a questa politica che distribuisce risorse non sulla base di progetti di sviluppo ma in base a reti di consenso. La scorsa settimana – spiega - ho chiesto un incontro al presidente della Giunta regionale, all’assessore alla Sanità Saltamartini e a quello alle infrastrutture sanitarie Baldelli, sono in attesa di essere convocata. Chiederò perché l’ala A dell’ospedale Profili, danneggiata dal sisma del 2016, non sia stata ancora finanziata per la sua ristrutturazione: in un ospedale in crescita come numeri, quale è il Profili, il problema degli spazi diventa essenziale. E’ assurdo che a oggi, dopo tante passerelle elettorali nella nostra città, nessuno ne parli più, quando invece la sua ristrutturazione è essenziale. Così come si sono perse le tracce della palazzina chirurgica, oggetto di tante promesse elettorali: nessun progetto esecutivo è stato presentato, mentre i ritardi fanno crescere i costi in modo esorbitante".

"Non solo – aggiunge il sindaco - le somme già finanziate per la palazzina chirurgica sono state dirottate sull’ospedale di Tolentino, pur con la promessa da parte del commissario straordinario Castelli, che verranno comunque garantite. Per non parlare dell’area pediatrica e materno infantile, ancora in attesa di essere riaperta. E della carenza di personale, medico e infermieristico, che costringe il personale a enormi sacrifici". Spazi e personale per Ghergo sono "le necessità che aspettano di essere risolte con la stessa solerzia che gli organi regionali pongono nei confronti di altre realtà: il distretto di utenza fabrianese si estende e soddisfa la domanda di pazienti che provengono dalle province di Macerata, Pesaro, Perugia, oltre che dalla stessa Ancona, per un bacino di 90mila persone. E’ assurdo che la sanità regionale se ne disinteressi. Esigiamo risposte dalla Regione. Per questo chiederò anche la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla sanità del nostro distretto".