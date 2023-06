La sanità sulle barricate Rinforzi per Ematologia "Subito tre infermieri"

La Clinica ematologica di Torrette, diretta dal professor Olivieri, verrà potenziata con tre infermieri, provenienti da altre aree, e tramite contratti a tempo determinato da stipulare con risorse fornite dall’Ail mediante la condivisione di un progetto. Lo ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini rispondendo in aula a due interrogazioni abbinate: una presentata dal Gruppo Pd, primo firmatario Antonio Mastrovincenzo, e un’altra di Marta Ruggeri (M5s), entrambe sulla situazione della Clinica di ematologia dopo la lettera del personale sanitario che segnalava la carenza di personale infermieristico.

"L’organico della Clinica – ha detto Saltamartini – era di 21 infermieri per aree degenze e day hospital, e due operatori sociosanitari, mentre in servizio ora ci sono 17 infermieri e due oss. L’organizzazione dei servizi è appannaggio dell’azienda, al di là del rapporto con gli organi di indirizzo politico, così come la garanzia dei servizi quando ci sono assenze per malattia, ferie e riposi. In virtù del potere organizzativo riconosciuto, la direttiva del direttore dell’azienda di Torrette, al primario, con richiesta di limitare alcune prestazioni per garantire l’assolvimento delle ferie del reparto è corrette".

Saltamartini ha poi sottolineato di essere intervenuto subito dopo essere venuto a conoscenza del problema e di aver chiesto all’azienda di garantire le prestazioni riorganizzando le risorse umane e strumentali e potenziare il reparto per sopperire alle assenze per malattie e per una gravidanza: "Il personale del reparto è stato potenzialo – ha aggiunto –. Tre infermieri sono stati recuperati dalla riorganizzazione dell’area neurochirurgica secondaria: la prima unità arriverà in reparto oggi (ieri, ndr.), la seconda oggi e una terza unità il 28 giugno. Inoltre per garantire le prestazioni del reparto è stato condiviso un progetto con l’Ail che metterà a disposizioni risorse economiche per stipulare ulteriori contratti a tempo determinato".

Intanto nei giorni scorsi la Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia Digestiva di Torrette, diretta dal prof Antonio Benedetti, ha eseguito una coledoco-duodeno-stomia ecoendoscopica su una paziente anziana ricoverata per una neoplasia del pancreas che le aveva occluso le vie biliari. Si tratta del primissimo intervento di questo tipo fatto nelle Marche.