La Santa Casa accoglie 700 musicisti per il Giubileo della Bande musicali

Loreto accoglie domani oltre 700 musicisti in occasione del Giubileo regionale delle Bande Musicali, un evento unico a livello nazionale, che vedrà la partecipazione di oltre 35 bande musicali provenienti da tutta la regione. Una manifestazione che unisce arte, tradizione e spiritualità e che si svolgerà nel cuore della città, in uno scenario di grande suggestione e valore simbolico, organizzato in collaborazione tra Comune di Loreto-Assessorato alla Cultura e Turismo, Anbima Marche apse la Delegazione pontificia del Santuario della Santa Casa, con il patrocinio della Regione Marche.

Prima il corteo e poi alle 11.30 i musicisti e le autorità parteciperanno alla Santa Messa nella basilica della Santa Casa, presieduta da monsignor Fabio Dal Cin. Questo è il fine settimana della Solennità di Pentecoste: stamattina alle 10.30 si tiene l’ordinazione Presbiterale di Fratel Marco Castelli appartenente alla Congregazione di Gesù Sacerdote di Loreto (Padri Venturini) e stasera alle 21 si svolgerà la Veglia di Pentecoste presieduta da monsignor Fabio Dal Cin.