La scabbia nelle carceri. Undici casi in Umbria: "Ma sono sotto controllo"

Sono undici i casi di scabbia nelle carceri umbre. La Regione attraverso le aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, fa il punto sulla situazione sanitaria negli istituti penitenziari dopo la denuncia del garante dei detenuti, Giuseppe Caforio. "Dalle verifiche condotte dalle direzioni aziendali, in collaborazione con i medici responsabili del servizio sanitario penitenziario, risultano ad oggi undici casi complessivi di scabbia diagnosticati – scrive la Regione –: sette nel carcere di Capanne – Perugia (Usl Umbria 1), due nel carcere di Terni (Usl Umbria 2), due nel carcere di Orvieto (Usl Umbria 2). Nessun caso è stato segnalato nel carcere di Spoleto, come confermato dalla responsabile sanitaria dell’istituto. I casi riscontrati a Perugia sono stati diagnosticati lo scorso 16 ottobre. Il personale sanitario è intervenuto tempestivamente disponendo l’isolamento sanitario dei detenuti interessati e applicando una terapia acaricida specifica, in conformità ai protocolli vigenti. Le stesse misure terapeutiche sono state adottate anche per i contatti stretti identificati.

Parallelamente, sono state eseguite tutte le misure di prevenzione ambientale: lavaggio ad alte temperature di indumenti e biancheria contaminati, sanificazioni di routine integrate con disinfettanti cloroderivati, garantendo inoltre un cambio quotidiano della biancheria. Considerata la scarsa resistenza ambientale dell’acaro, le procedure in atto sono ritenute pienamente idonee a evitare l’insorgenza di ulteriori casi. Analoghi interventi sono stati attivati dai responsabili sanitari degli istituti di Terni e Orvieto, con l’isolamento dei pazienti, la sanificazione degli spazi, la somministrazione della terapia farmacologica scabbicida e l’attenta osservazione dei contatti stretti.

"Attualmente la situazione è sotto controllo – continua la Regione –, le lesioni cutanee sono in fase di guarigione e non si registrano ulteriori casi sospetti o confermati. Prosegue una stretta sorveglianza clinica sia nei confronti dei detenuti coinvolti che del personale di polizia penitenziaria. La scabbia è una malattia infettiva contagiosa causata da un acaro che si trasmette prevalentemente tramite contatto cutaneo diretto con una persona infetta o, più raramente, attraverso oggetti contaminati come indumenti, asciugamani e lenzuola". La Regione in raccordo costante con le aziende sanitarie, continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione.