La scalata di Logrippo: "Una vittoria coraggiosa"

Il giovane mancino del Tennis Camerata Picena Mattia Logrippo conquista il primo J30 ITF. A soli 16 anni, Mattia Logrippo ha conquistato il suo primo titolo J30 ITF a Cuneo con una prestazione dominante in finale contro Lorenzo Elia. Il mancino del Tennis Camerata Picena, classificato 2.5 e allievo della Galimberti Academy, si è imposto 6-2, 6-3 mostrando un tennis aggressivo e maturo, dimostrandosi nell’atto conclusivo decisamente superiore al pur valido rivale, che non è praticamente mai riuscito a trovare le contromisure al gioco del talento di Camerata Picena.

Logrippo, partiamo dagli inizi: come nasce la passione per il tennis?"Ho iniziato a giocare all’età di 5 anni, vicino casa: mio padre giocava con i soci e io e mio fratello andavamo insieme a lui. Così ho preso la mia prima racchetta in mano. È stata una cosa naturale, nata in famiglia".

Si allena alla Galimberti Academy. Quanto è importante avere una struttura di alto livello per la crescita e quali sono i suoi obiettivi a medio termine?"É molto importante avere una struttura di alto livello per migliorarsi: per questo ho deciso di cambiare, passando da un circolo a un’accademia. Per quanto riguarda gli obiettivi, in realtà non me ne do troppi. Cerco di fare sempre il mio meglio, di allenarmi costantemente al massimo, perché quando mi pongo obiettivi e li raggiungo tendo ad essere appagato e magari a fare un allenamento di meno, riposarmi un po’ di più. Magari mi alleno anche un po’ peggio, senza dare il 100%".

In finale a Cuneo ha dominato. Qual è stato il momento chiave del match e cosa ha funzionato meglio?"Sono sempre stato in controllo della partita. Il momento chiave secondo me è stato proprio l’inizio, ho subito fatto capire che volevo fortemente vincere, con la stessa tattica che avevo messo in campo due settimane prima, quando avevo già affrontato il mio avversario a San Marino. E ha funzionato".

Questa è la prima vittoria in un J30 ITF. Cosa rappresenta per il suo percorso?"Quando ho chiuso il match ho scaricato tanta tensione perché mi era capitato di perdere partite importanti dove ero stato in controllo. Stavolta invece non mi sono fatto troppo influenzare dalla tensione, ho messo in campo un tennis coraggioso. Questo titolo rappresenta una tappa del mio processo di crescita molto importante: conferma che sto facendo le cose nel modo giusto e mi spinge a continuare così".

Un Logrippo conscio delle sue potenzialità ma pure degli aspetti da migliorare, con una capacità di analisi rara per un giocatore di appena sedici anni.

Andrea Pongetti