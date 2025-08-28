La scalinata monumentale recuperata e pronta ad accendersi di nuova luce

Scalinata monumentale del Passetto: lavori finiti e nuova luce. A tre anni dall’avvio dell’iter arriva a compimento una delle opere di recupero più iconiche. I progetti, il restyling della suggestiva scalinata a mare e la nuova illuminazione, sono stati predisposti dalla precedente giunta comunale (che nel 2017, va ricordato, aveva portato a termine il recupero del vicino ascensore) e in un passaggio di consegne istituzionali a quella attuale dopo l’onere dei lavori, spetta l’onore dell’inaugurazione. Il duplice evento è fissato per martedì 2 settembre (prevista anche una mostra sulla storia della scalinata). Alle 11,30 la scalinata, che investe un ruolo importante per la candidatura di Ancona Capitale della Cultura 2028; in serata poi sarà acceso il nuovo impianto di illuminazione curato da iGuzzini.

Promosso un contest destinato ai giovani lighting designer di tutto il mondo e un convegno dal titolo ‘Nuove visioni per la rigenerazione e lo sviluppo delle aree urbane e costiere’ che si svolgerà il 19 settembre alla Sala Polveri della Mole Vanvitelliana alla presenza di architetti di livello internazionale. Dopo il convegno, la sera del 19, è previsto dopo il tramonto un evento che darà vita all’illuminazione scenografica frutto del concorso internazionale. Con il progetto di restauro è stato installato un impianto di videosorveglianza, integrato con l’illuminazione della scalinata, in grado di registrare immagini da inviare al corpo di polizia locale per garantire la sicurezza pubblica e tutelare la scalinata da eventuali atti vandalici. La scalinata del Passetto è stata riqualificata in due riprese, prima una rampa poi l’altra per garantire il passaggio della cittadinanza verso e dal mare. Ci sono voluti oltre 2 milioni di euro per arrivare alla fine dell’opera e rimediare ai fenomeni di degrado progressivo attraverso un restauro conservativo. Per quanto riguarda la scelta dei materiali lapidei usati, è stato condotto, insieme con la Soprintendenza, uno studio mineralogico-petrografico per conoscere le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali presenti e per individuare quelli da utilizzare per eventuali integrazioni. Dalle analisi è emerso che i campioni analizzati sono rocce carbonatiche. Gli interventi sono stati suddivisi in tre fasi: la pulitura, il consolidamento e la protezione. Un po’ di storia, infine.

Il progetto originario era contenuto nella più ampia progettazione per il Monumento ai Caduti, già previsto nel Piano Regolatore della città del 1914. Nel 1923, in seguito a un concorso di progettazione vinto dall’architetto Guido Cirilli di Ancona, ebbero inizio i lavori per la Realizzazione del Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, che fu terminato nel 1932. Subito dopo cominciarono i lavori (sempre su progetto di Guido Cirilli) di costruzione dei muraglioni di contenimento della monumentale scalinata che avrebbe collegato il Monumento al mare sottostante. Nel 1936, dopo l’avvenuta realizzazione dei muraglioni, si sarebbe proceduto alla costruzione della scalinata, ma in vista della guerra tutti i lavori furono sospesi e il complesso rimase in stato di abbandono fino al 1950.