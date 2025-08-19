La scarsità di spazi fa aumentare i costi:: "Singola a 400 euro"

Un aumento medio di 152 euro in un anno per gli affitti delle stanze a livello nazionale. Anche Ancona non fa eccezione: secondo l’ultimo rapporto di Immobiliare.it, nel 2025 il prezzo delle singole nel capoluogo marchigiano è cresciuto del 2,39%, nonostante la domanda sia rimasta sostanzialmente stabile. Un rincaro che, come denuncia l’associazione studentesca Gulliver–Udu Ancona, rischia di rendere ancora più complicata la vita universitaria. "Come denunciamo da anni, il caro affitti è ormai una vera e propria emergenza, fuori controllo", sottolineano gli studenti.

Nel frattempo l’Erdis Marche ha annunciato la nascita di un nuovo studentato da appena 20 posti, il "Libertas", frutto di una collaborazione con privati. "Ma i numeri non convincono - si legge nella nota - solo sei posti sono convenzionati con il pubblico, mentre i canoni proposti toccano 400 euro per una singola e 300 per una doppia". Prezzi giudicati dagli studenti "decisamente fuori scala" e inaccessibili per molte famiglie.

"Il Comune dal canto suo rivendica un aumento dei posti letto disponibili, ma per il sindacato studentesco il problema vero resta irrisolto - si aggiunge - ovvero l’impennata dei prezzi del mercato privato, la scarsità di alloggi, le truffe ai danni degli studenti". Secondo la coordinatrice di Gulliver–Sinistra Universitaria, Sabrina Brizzola, "tutto ciò è inaccettabile. Serve un deciso incremento dell’offerta pubblica e un serio stanziamento di fondi per affrontare un’emergenza abitativa".