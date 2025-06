La scelta dei candidati. Mancinelli e Brisighelli i più votati in casa Pd. Ecco i primi nomi di FdI

L’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e il collega avvocato Michele Brisighelli sono stati i più votati nei 6 circoli cittadini (5 circoli territoriali + circolo Sanità) del capoluogo. Si sono tenute tra lunedì e martedì scorsi le consultazioni per la definizione della rosa di candidati al Consiglio regionale da proporre alla segreteria provinciale, per la successiva composizione della lista da parte del Partito Democratico regionale. Per entrambi sono arrivate più o meno una quarantina di preferenze: "La rosa dei candidati – si legge in una nota della segreteria del Partito Democratico di Ancona – è stata ampia, con segnali di apprezzamento nei confronti di diverse personalità, espressione del territorio anconetano e non solo. Una significativa predominanza si è registrata nei confronti dei nominativi di Michele Brisighelli e Valeria Mancinelli, il segnale della volontà del Pd di offrire ai livelli superiori un quadro delle candidature omogeneo, con l’obiettivo di avviare rapidamente ed efficacemente la campagna elettorale sul capoluogo. Non sono mancate segnalazioni anche per i nostri rappresentanti in Consiglio comunale Susanna Dini, capogruppo, e Andrea Vecchi, coordinatore del Circolo Sanità, a conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni". Sarà ora compito della direzione provinciale Dem, guidata da Thomas Braconi, trovare la giusta sintesi e comporre la migliore lista possibile: "Siamo convinti che la città di Ancona sarà in grado di farsi rappresentare secondo le risultanze del volere dei nostri iscritti – scrive ancora la segreteria dorica del Pd – Il Partito Democratico si conferma una comunità viva, vivace e aperta al confronto. Da qui muove la nostra ripartenza".

Dall’altra parte, Fratelli d’Italia ha annunciato i suoi candidati che si scontreranno principalmente con il primo partito del centrosinistra: "È prevista la presenza in lista dei due consiglieri regionali uscenti Marco Ausili e Mirella Battistoni, dell’assessore regionale Goffredo Brandoni, dell’indipendente Giacomo Bugaro, nonché dei rappresentanti del territorio delle città di Jesi, Senigallia ed altri centri importanti della provincia. In modo democratico, trasparente e collegiale, siamo pronti a partire per questa campagna elettorale per le Regionali del prossimo autunno". Così l’europarlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli: "Ho convocato per domani (oggi, ndr) alle 21 nella sede il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Ancona. Si tratta di un coordinamento provinciale allargato anche ai presidenti dei circoli e a tutti i consiglieri comunali della provincia di Ancona. Inizieremo a valutare i nostri nove candidati per una lista con esperienza, qualificata e all’insegna del rinnovamento. Ci aspetta un periodo esaltante, faticoso, ma in cui saremo chiamati a comunicare i tanti obiettivi raggiunti dalla giunta Acquaroli e tutti quelli che centreremo con il secondo mandato. Durante la riunione porremo le basi di una campagna elettorale privilegiando l’incontro con i cittadini tramite eventi e manifestazioni".