La scelta di Marcellini: "Mi candido con Ricci"

"La forza del Noi fa la differenza", così Massimo Marcellini, medico oncologo e candidato alle elezioni regionali con la lista Progetto Marche Vive, a sostegno di Ricci Presidente, spiega i motivi che, a distanza di anni, lo hanno convinto a scendere nuovamente in campo alle elezioni regionali, mettendo a disposizione le sue competenze professionali.

Dottor Marcellini, lei si candida con la lista Progetto Marche Vive a sostegno di Matteo Ricci presidente: ci racconti.

"Ho scelto di sostenere Matteo Ricci per il suo programma, ma anche perché credo nella sua voglia di fare qualcosa di buono per la nostra Regione. Ha già un incarico politico importante in Europa, non è di certo a caccia di poltrone".

Come mai la scelta di scendere di nuovo in campo a distanza di cinque anni?

"Ho risposto alla chiamata di Michele Caporossi, ex direttore generale degli ospedali riuniti di Ancona, perché credo che la partecipazione alla vita pubblica sia dovere di ogni cittadino, così come penso sia un dovere mettere in campo, se possibile, le proprie competenze. Il mio appello è quello di recarsi alle urne e tornare a credere nella democrazia attraverso il voto".

Nel suo programma ci sono sociale, infrastrutture, giovani e naturalmente sanità…

"Credo in una sanità universale per tutti. Sono un medico con esperienza ultratrentennale e con esperienza nell’associazionismo, penso di poter dare un contributo importante sulla Sanità. Penso che serva un lavoro di squadra, ho sempre sostenuto che la forza del Noi fa la differenza e sono pronto a lavorare perché c’è molto da migliorare, a partire dal Cup".

La campagna elettorale è entrata nel vivo: la sua come sarà?

"Una campagna porta a porta, parlando con le persone. Credo da sempre nel dialogo e nell’ascolto"