"La scelta sulla Chiatti evidenzia il buon lavoro svolto da Jesi"

Teatro Pergolesi e Arena Sferisterio verso la condivisione del direttore generale del Massimo jesino Lucia Chiatti, figura ‘corteggiata’ già negli anni scorsi da Macerata. Il Cda dello Sferisterio giovedì ha deliberato la "richiesta di disponibilità a poter condividere con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi la professionalità del direttore generale Lucia Chiatti che, oltre a garantire competenza e capacità consolidate e un risparmio reciproco di spesa, permetterà di gestire e ottimizzare la collaborazione e il raccordo fra i due enti in un’ottica di valorizzazione e promozione delle risorse del territorio". "Registro con particolare favore – replica il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - che dal colloquio avuto con il collega di Macerata, Sandro Parcaroli, sia scaturita la decisione del Cda dell’associazione Arena Sferisterio di proporre un protocollo istituzionale con la Fondazione. Avremo modo di condividere tutto anche nel Cda della Fondazione, compresa la verifica dell’unica direzione generale. Il fatto che Macerata abbia guardato a Jesi attesta il prestigio che la Fondazione e la città hanno oggi in ambito teatrale e evidenzia come Jesi sia sempre disponibile ad accogliere proposte che possano generare benefici reciproci con altri enti".