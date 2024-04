"La Scena dei piccoli" compie dieci anni: in programma show poetico con Verginelli

La rassegna osimana "La scena dei piccoli - stagione di Teatro ragazzi" compie dieci anni e celebra oggi il compleanno con un grande spettacolo. "Il venditore di palloncini – fai volare i tuoi sogni per un mondo più blu" è uno show poetico che fa volare davvero. Ci sarà da divertirsi e da riflettere sognando. Seguirà la merenda della festa offerta dall’azienda speciale del Comune Asso. Il teatro La Nuova Fenice dalle 17.30 è tutto per l’evento di e con Fausto Verginelli per la direzione musicale Matteo Ferrera, scenografia balloon artist Fabio Cavalliere, costumi Margherita Capasso, contributi video e grafica Michela Trotta, light design Marco Orlandi e sound design Daniele Fei.