"La scenografia del piatto" protagonista a ’Prima scena’

Seconda edizione per il festival ‘Prima scena’, rassegna regionale che celebra un’arte troppo spesso misconosciuta, quella dello scenografo. Non a caso il direttore artistico è Giancarlo Basili, che ha ‘firmato’ decine e decine di film, tra cui ‘La stanza del figlio’ di Nanni Moretti, girato ad Ancona. La rassegna prevede proiezioni, mostre, convegni, spettacoli e concerti. Si inizia da Potenza Picena (9, 10 e 11 maggio) con un tributo a Ferdinando Scarfiotti. Saranno proiettati i film ‘Toys’ e Il conformista’ con interventi di Basili e del regista Marco Tullio Giordana. Poi si andrà avanti fino a settembre, toccando Urbino, Montefiore dell’Aso, Macerata e Ascoli Piceno. Nella provincia di Ancona l’appuntamento è a Senigallia, dove il programma sarà suddiviso in due giornate.

Il 31 maggio si parlerà di scenografia nell’alta cucina con una conferenza dello chef stellato Errico Recanati dal titolo ‘La scenografia del piatto’. In programma c’è poi un omaggio al senigalliese Carlo Cesarini, tenuto dallo stesso Basili. Il 1 giugno si terrà il concerto tributo allo spettacolo televisivo ‘Milleluci’. Cesarini, infatti, è stato l’autore delle più famose scenografie televisive degli anni Cinquanta, tra cui appunto ‘Milleluci’, oltre a ‘Studio Uno’, ‘Canzonissima’, ‘Scala reale’ e ‘Domenica in’, solo per citarne alcuni. Giancarlo Basili, scenografo teatrale e cinematografico di rilievo internazionale, spiega che "le Marche sono la culla della scenografia, uno straordinario mestiere che negli anni ha saputo rinnovarsi e rinnovare il mondo dello spettacolo e delle arti in genere, divenendo una forza trainante per molti ambiti artistici e tecnologici. Prima Scena vuole far conoscere le radici marchigiane della scenografia e, con essa, valorizzare tutte quelle competenze che fanno parte di questo mondo in costante evoluzione".

Il festival è stato presentato ieri in Regione alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alla cultura Chiara Biondi e di Mauro Mazziero, presidente dell’Associazione ‘Centro Culturale’, cui si deve l’ideazione del concept. Per Biondi la rassegna è ‘un’occasione straordinaria, innanzitutto per far conoscere le eccellenze marchigiane, nelle quali rientra la scenografia’ e ‘un modo per celebrare grandi scenografi che sono nati nella nostra regione e che hanno rivoluzionato il sistema della scenografia’.