La schiava del sesso Stuprata dalla banda: l’inferno e la fuga di Nour

In fuga dalla Sierra Leone perché contraria alle pratiche di mutilazione genitale, l’inferno delle rotte del deserto, i tentativi di viaggio in mare falliti, il rapimento in Libia da parte di un’organizzazione criminale e gli stupri di massa. La storia di Nour ve la racconto da cronista anconetano che ha conosciuto la giovane donna il cui incubo è durato quattro lunghi anni e si è per fortuna risolto con un meraviglioso lieto fine soltanto di recente. L’origine della sua sofferenza risale al 2018 quando, dopo un viaggio attraverso il Mali, il Niger e la Libia, vicino Tripoli, Nour è stata rapita da una banda criminale che l’ha tenuta in ostaggio costringendola a ripetuti rapporti sessuali con tutti gli uomini del gruppo, una violenza inaudita. Prima la giovane donna aveva tentato per due volte la via del mare; la prima è stata interrotta prima che il barcone partisse, nella seconda Nour ha rischiato di morire, è stata recuperata da una motovedetta libica e riportata a terra. Durante il rapimento la sua vita sembrava arrivata al capolinea, ma grazie a uno dei carcerieri che non accettava quelle violenze, una mosca bianca, Nour è scappata a piedi verso la Tunisia dove è stata raccolta, stremata, dalla Mezzaluna Rossa. Non sapeva ancora che dalle violenze sessuali sarebbe rimasta incinta di ben due gemelli. Una volta in Tunisia ha deciso di portare avanti la gravidanza e di tenere i due bambini che, nonostante le condizioni di assoluta difficoltà, ha cresciuto nella maniera migliore possibile. Per oltre due anni, da richiedente asilo, ha atteso invano il ricollocamento in un Paese europeo in uno shelter di Unhcr. Quando Nour, esasperata dall’attesa, stava per rimettersi in mare verso l’Italia, è arrivata la chiamata da un Paese scandinavo. Da pochi mesi Nour e i due gemelli vivono in pace in un luogo civile.

Pierfrancesco Curzi