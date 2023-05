La Schlein domani al teatro delle Muse

Il meteo minaccia fulmini e saette e quindi il comizio di Elly Schlein, in programma domani pomeriggio, è stato spostato al chiuso del Teatro delle Muse. L’ufficialità della decisione presa dai Dem, alle prese con l’organizzazione della sua visita anconetana a sostegno della candidata del centrosinistra, Ida Simonella, è arrivata nel pomeriggio di ieri. In ogni caso, l’incontro previsto in piazza Roma e spostato dentro le Muse, resta in programma alle 18. Come da copione, la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico avrebbe dovuto tenere il suo discorso nella centralissima piazza Roma, sullo stesso palco dove ieri pomeriggio sono saliti i tre leader del centrodestra in città per spingere Daniele Silvetti e il centrodestra alla vittoria per la prima volta. Ieri il meteo ha retto, nonostante i larghi tratti di cielo grigio e minaccioso, ma tra oggi e soprattutto domani le previsioni prevedono abbondanti precipitazioni. Da qui le prime precauzioni prese ieri già in mattinata dall’entourage della Simonella e dello stesso Partito Democratico locale. In accordo con la Protezione civile, visto l’incombente ondata di maltempo, l’evento è stato spostato dentro le Muse, non al ‘Ridotto’ (troppo piccolo con circa 200 posti a sedere) ma sul palco del teatro cittadino.