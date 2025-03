La scienza è donna, le eccellenze nella ricerca

L’assessore alle Pari opportunità Orlanda Latini rappresenterà il Comune di Ancona all’evento "La scienza è donna", le eccellenze femminili nella ricerca scientifica, organizzato dalle Associazioni Laboratorio Culturale e Vista Mare, dedicato al ruolo della donna nei percorsi scientifici. L’appuntamento è per sabato alle 17 al Teatrino di San Cosma. Con la moderazione di Alberta Ciarmatori, interverranno Chiara Rivosecchi, agronoma e dottoranda dell’Università La Sapienza di Roma e UnivPM (Agricoltura di precisione: quando la terra coltiva dati), la biologa marina borsista CNR Chiara Evangelista (Le alghe: nuovo cibo del futuro o alimento della nostra tradizione? La scoperta della flora del Conero e delle sue curiosità), Giovanna Salvoni, responsabile del Centro regionale Sangue Regione Marche (Dalla ricerca virologica alla missione umanitaria, L’esperienza di una biologa sui campi di battaglia dell’ex Jugoslavia). L’incontro si concluderà con la musica dal vivo, chitarra e voce, di Massimo Parisi e Stefano Spazzi: “Quello che le donne dicono… e cantano”, brani che raccontano la donna e il suo percorso nella società, dagli anni ’60 ai giorni nostri. L’evento è gratuito.

"Oggi è importante promuovere la piena ed equa partecipazione femminile nella scienza, superando barriere storiche e culturali che hanno spesso ostacolato l’accesso delle donne alle carriere Stem" affermano gli organizzatori, che sottolineano anche che statisticamente, a livello internazionale, le donne e le ragazze sono solo il 28% dei laureati in ingegneria e il 40 di quelli laureati in informatica e computer science. Per quanto poi attiene al campo della ricerca la percentuale femminile di ricercatori, è stimata al 33,3%.