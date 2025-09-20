La sconfitta in Coppa Italia della Jesina contro l’Osimana porta all’esonero di mister Malavenda

Gol ed emozioni nel mercoledì di Coppa Italia in Eccellenza e Promozione, con partite terminate anche ai rigori. Come quella in notturna tra Vigor Castelfidardo e Portuali Ancona (Promozione): vince la Vigor 7-6 (dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, reti di Gioacchini e Carignani per gli ospiti, per i locali gol di Ballarini e Kurti). Nella lotteria dei rigori Vigor infallibile, i Portuali no. La Vigor sfiderà negli ottavi la Castelfrettese (andata il 15 ottobre al Fioretti, ritorno il 29 a Castelfidardo).

L’altra sfida di Promozione che riguarderà le nostre squadre agli ottavi sarà quella tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Ostra.

Nella Coppa Italia di Eccellenza avanti delle nostre solo l’Osimana grazie al blitz vincente di mercoledì sera al Carotti contro la Jesina (0-1). Un ko fatale per il tecnico della Jesina Gianmarco Malavenda, sollevato dall’incarico l’indomani. Mercoledì è bastato un gol di Mafei nel secondo tempo alla squadra di Labriola per avere la meglio sui leoncelli. L’Osimana va vicina anche al raddoppio con Modesti. "L’obiettivo era quello di passare il turno e ci siamo riusciti – afferma il direttore sportivo dell’Osimana, Mauro Chiodini –. All’andata forse il pareggio ci stava un po’ stretto, eravamo costretti a vincere fuori casa per passare il turno e abbiamo fatto noi la partita. Potevamo anche avere un vantaggio ancora più ampio, però i ragazzi hanno fatto una buona gara, anche chi che è subentrato nel secondo tempo ha messo del suo per poterci permettere di passare il turno. Adesso testa subito a domenica (al Diana scenderà il K Sport Montecchio Gallo, ndr), speriamo di recuperare il prima possibile. Come rosa non siamo molto lunghi e avremo di fronte forse la squadra più forte del campionato".

Solo al campionato, come la Jesina, dovrà pensare il Fabriano Cerreto, capolista dell’Eccellenza, ma eliminato dalla Coppa. Fatali ai cartai i calci di rigore a Matelica. Ai quarti sarà Osimana-Matelica: il 1° (l’andata dovrebbe essere a Osimo) e 15 ottobre.

Squalifiche. In Eccellenza due giornate di stop per Tittarelli (Jesina). Una a Crescentini (Fabriano Cerreto) e Iommi (Sangiustese). In Promozione inibizione fino al 1 ottobre per i dirigenti Guidi e Profili, entrambi della Montemarcianese.