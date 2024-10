La scoperta dopo la morte. Sgomberano il garage della mamma e trovano due bombe e quattro fucili

Svuotano il garage della madre defunta e trovano fucili e bombe di cui una ancora attiva e pericolosa perché pronta ad esplodere. Il ritrovamento è stato fatto in una palazzina alla Baraccola, con otto appartamenti. A rinvenire gli ordigni bellici, nei giorni scorsi, sono stati due fratelli che si erano recati nell’abitazione, che la madre aveva in affitto, per svuotarla e restituirla al proprietario. Quando è stato il momento di occuparsi del garage, iniziando a caricare le cose da portare via, i due fratelli si sono accorti che in uno scatolone c’erano quattro fucili e in un altro contenitore c’erano una bomba a mano, dotata di spoletta, e una bomba da mortaio. Erano in perfette condizioni. Hanno fermato tutto e si sono recati in questura per denunciare il ritrovamento.

La segnalazione è stata raccolta dall’Ufficio Armi ed Esplosivi della divisione Pas. I due fratelli hanno riferito che le armi probabilmente erano del secondo marito della madre, il loro patrigno, morto molti anni fa ma convivente della loro parente nella stessa casa. L’uomo era un capitano dell’Esercito in pensione. Personale specializzato dell’ufficio Armi e del nucleo Artificieri Antisabotaggio, sempre della questura, si è recato sul posto per la messa in sicurezza del garage e delle aree adiacenti allo stesso tenuto conto che il locale era in un condominio abitato da diverse famiglie.

Allertata la Prefettura è stato chiesto l’intervento degli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, specializzato nel maneggio, rimozione e brillamento di armi da guerra. Hanno rimosso le bombe, fatte brillare in una cava della provincia. L’intervento è stato portato a termine con l’ausilio anche della Croce Rossa che ha curato gli aspetti sanitari. La bomba a mano era vuota, l’altra ancora funzionante. Non è stato necessario far evacuare gli inquilini della palazzina alla Baraccola.