La scoperta in questura. Chiedeva l’asilo politico, documenti falsi: arrestato

Va a chiedere la protezione internazionale, presentandosi negli uffici della questura, ma viene arrestato perché il suo passaporto, valido per l’espatrio, risulta falso. In manette è finito un indiano di 35 anni. Stando al racconto dello straniero era arrivato in Italia con un volo aereo, sei mesi fa, ed era diretto a Latina dove doveva lavorare come agricoltore. Tramite un connazionale, che gli avrebbe fatto da gancio in Italia, avrebbe preso contatti con un imprenditore del posto che gli aveva garantito un lavoro nei campi nella sua azienda. Arrivato però in Italia il lavoro e il contratto per lui non c’erano più. Così è arrivato ad Ancona dove si era rivolto anche ad un legale, l’avvocato Marco Chiarugi, per avere assistenza nella richiesta di protezione.

Lunedì pomeriggio si è diretto in questura, vestito anche con gli abiti tipici, il turbante in testa, ma è stato controllato dalla squadra Mobile, la sezione criminalità organizzata e catturandi, e dall’ufficio Immigrazione. Il suo documento al tatto non convinceva i poliziotti che lo hanno fatto esaminare dalla polizia Scientifica che ha stabilito che il passaporto era falso. Per il 35enne è scattato l’arresto ed è stato messo ai domiciliari da un conoscente, in città. Ieri mattina si è presentato in tribunale per la direttissima dove il giudice Carlo Cimini ha convalidato l’arresto rimettendolo libero e dando il nullaosta per l’espulsione dal territorio italiano.

L’indiano, difeso dall’avvocato Chiarugi, ha ribadito anche in aula che il passaporto non è falso, gli è stato rilasciato dagli uffici del suo Paese, ci ha preso un aereo per poter venire in Italia e lavorare con il decreto flussi. Una volta arrivato qua però sarebbe stato truffato dal connazionale che gli aveva promesso il lavoro. Lunedì in questura voleva denunciare il connazionale. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata al 13 maggio. Chiederà di far fare una perizia sul documento e approfondirà la questione della promessa di lavoro.

ma. ver.