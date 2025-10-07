La scossa anche in città. Stessa zona del 2022, ma per gli sfollati dorici è ancora tutto bloccato

Terry batte un colpo e la città rivive l’incubo del sisma: la scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata, secondo le rilevazioni dell’Ingv, al largo della costa pesarese, a otto chilometri di profondità, a 32 chilometri a est di Fano. La frustata nella tarda mattina di ieri ha scatenato l’ansia, ma di fatto non ci sono state segnalazioni di danni di sorta a cose o persone. Le prime preoccupazioni sono state per gli ospedali e per le scuole, ma anche qui nessuna segnalazione preoccupante, solo qualche precauzione.

Curioso quanto accaduto all’istituto Savoia-Benincasa di via Vecchini: proprio ieri mattina, prima della scossa di 4.4 gradi, una parte degli alunni ha partecipato a una prova di evacuazione, una simulazione legata proprio all’eventualità di un terremoto; tempo neppure un paio d’ore e la scossa reale è arrivata. Per quanto concerne le scuole di competenza comunale (dai nidi alle medie) l’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli ha subito rassicurato: "Premesso che il terremoto non è stato avvertito da tutti nello stesso modo, parte dei bambini e del personale dopo un’uscita temporanea sono tornati in classe; alcuni bambini dell’infanzia nel pomeriggio rimarranno nei giardini".

Ecco la situazione degli 8 istituti comprensivi. Al ‘Novelli Natalucci’ alunni e personale di alcune scuole non hanno sentito nulla; sono usciti fuori alla primaria ‘De Amicis’ e all’infanzia ‘Mazzini’, per poi rientrare dopo alcune verifiche. Allo ‘Scocchera’ nessun plesso è stato evacuato, così come al ‘Cittadella-M. Hack’ dove non c’è stata alcuna evacuazione; nelle scuole dell’infanzia dove c’è il giardino i bambini sono rimasti fuori a giocare fino all’arrivo dei genitori. Al ‘Posatora-Piano-Archi’ i bambini sono stati indirizzati per circa 30 minuti sul punto di ritrovo, al ‘Grazie-Tavernelle’ tutte le scuole dell’istituto comprensivo sono state fatte uscire temporaneamente, poi gli alunni sono rimasti in classe con i giacconi pronti eventualmente per uscire. Al ‘Pinocchio-Montesicuro’, gli studenti sono stati fatti uscire solo alla media ‘Pinocchio’ che si trova alla primaria ‘Falcone’, e lo stesso si è verificato all’istituto ‘Quartieri Nuovi’. Infine ‘Ancona Nord’ dove gli alunni di tutte le scuole di ogni grado sono andati in giardino.

Nessuna emergenza è stata segnalata dall’apparato di protezione civile del comune di Ancona, coordinato dall’assessore con la delega specifica Giovanni Zinni. La scossa di ieri mattina si è sentita in maniera nitida anche all’interno dell’ospedale regionale di Torrette, ma non ci sono state né scene di panico né evacuazioni di sorta. Personale interno del servizio di protezione civile pochi minuti dopo il terremoto ha girato il plesso regionale per fare delle verifiche e consigliare i visitatori a non utilizzare gli ascensori se possibile.

L’epicentro della scossa di ieri è stato quasi identico a quello dell’evento drammatico del 9 novembre 2022. A distanza di quasi tre anni i nostri concittadini che hanno avuto le loro case lesionate vivono ancora in un limbo preoccupante: "Entro ottobre era stata fissata la manifestazione d’interesse per l’avvio dei lavori, ma ottobre è arrivato e siamo ancora molto indietro con le progettazioni – spiega Chiara Ianovitz, una delle terremotate anconetane in attesa di una soluzione da tre anni a questa parte – Intanto il tempo passa e noi dal 1° aprile in corso siamo anche senza la copertura dei Cas (Contributi di autonoma sistemazione, ndr) perché lo Stato di emergenza è scaduto il 31 marzo e non è stato rinnovato; non ci hanno neppure dato i soldi arretrati".