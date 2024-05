La scrittrice fantasma: "Avevo paura dei bulli, ma adesso svelo chi sono"

Per tutti è A. J. Foster, una semplice firma su una saga, quella degli Harrison, raccontata nel libro appena uscito, dal titolo "Naively Mine. Ingenuamente mio", edito da Magazzini Salani. Un volume che verrà presentato domani (alle 17.30), alla Rotonda a mare di Senigallia, nell’evento organizzato dalla Fidapa-Bpw Italy. La scrittrice parlerà del terzo libro della saga e svelerà il suo volto e il suo nome, finora ignoti. Quasi nessuno, infatti, sa che A. J. Foster è senigalliese. Si chiama Aurora (preferisce non svelare il cognome) e ha 23 anni. "Con Senigallia, ho avuto un rapporto complicato – dice – Sono nata qui, ma mi sono sempre nascosta come scrittrice. Altrove, invece, non ho avuto problemi a farmi (ri)conoscere".

Tutto parte da una triste storia di bullismo: Aurora non voleva dare in pasto ai suoi carnefici la passione più intima, quella per la scrittura, che la faceva sentire viva. "Avevo dei compagni di classe particolari. Mi prendevano in giro perché ero un po’ in carne. Non ero grassa né obesa, ero solo un po’ in sovrappeso. All’epoca non amavo lo sport, che invece oggi è parte della mia vita. Venivo presa di mira e la scrittura è stata una parte intima di me, che non ho mai condiviso con nessuno fino a che non ho pubblicato in cartaceo (prima pubblicava sulla piattaforma Wattpad, ndr). Ho iniziato a scrivere a 16 anni, alle Superiori, ma i miei genitori l’hanno saputo quando ne avevo 21. Adesso, mi sento pronta e cambiata. Prima – riflette – l’idea di condividere la scrittura con persone che mi prendevano in giro non mi piaceva. Ho persino cambiato città per sfuggire ai bulli. Le Superiori le ho fatte a Pesaro. Partivo alle 6 da Senigallia e tornavo alle 18. Ma quelli del Tecnico-agrario sono stati anni bellissimi, mi sono divertita, ho trovato l’ispirazione".

È qui che scopre la sua scrittura e inizia a pensare agli Harrison, "una famiglia unita che affronta insieme i vari problemi quotidiani nonostante litigi e dissapori comuni a tutte le famiglie. ´Naively Mine´ – precisa – è il terzo volume della saga e tratta di Aron e Grace. Un libro che si distingue rispetto ai due precedenti (´Dangerously Mine´ e ´Strangely Mine´) perché viaggia su personaggi più delicati e gentili. Grace deve occuparsi del padre malato, ha una vita difficile, ma è delicata, forse ingenua. E Aron, pur essendo un Harrison, è dolce e paziente con lei. Racconto una crescita personale di entrambi i personaggi che vivono una relazione sana. E questo li distingue da tutte le altre coppie". Aurora, alla presentazione, potrebbe incontrare i bulli della sua adolescenza, ma confessa di non portare rancore: "Li ho perdonati perché mi sono anzitutto perdonata io. La gentilezza, prima di ogni altra cosa".