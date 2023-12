La scuola come priorità:: "Ci investiremo ancora"

Tra le priorità assolute fissate per il 2024, la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica "per la quale abbiamo investito molto e continueremo a farlo". Parola del vicesindaco con delega a Lavori pubblici Valentina Barchiesi che, nel corso della conferenza di mercoledì per il bilancio di fine anno, ha disegnato il futuro delle più importanti opere per la comunità falconarese. Osservando il cronoprogramma, la prima da portare a compimento è relativa alla ristrutturazione della scuola Da Vinci di Castelferretti.

"Confidiamo di effettuare il trasloco per Pasqua – ha ammesso Barchiesi –. Bambini e insegnanti rientreranno in una scuola completamente rinnovata, priva di barriere architettoniche, con una nuova palestra anche a servizio degli esterni e ampie aule polifunzionali. A dispetto delle chiacchiere – ha aggiunto – ci sarà la nuova mensa, pronta ad accogliere un eventuale tempo pieno a Castelferretti, qualora si raggiungesse il numero minimo di iscrizioni. L’edificio risponderà pienamente ai criteri di sostenibilità ed efficienza energetica". Altro cantiere aperto, finanziato per 1.7 milioni tramite Pnrr, è quello per la "conversione della Peter Pan in asilo nido – ha sottolineato –, in modo da incrementare i posti disponibili. Sono già iniziati i lavori per le demolizioni interne". Un progetto, questo, che dialoga con la maxi operazione per la riqualificazione del cosiddetto Polo del Centro, in quanto "il nascituro asilo nido avrà un altro nome".

A novembre 2022 aveva preso largo l’ipotesi di accoglierci il nido La Sirenetta, oggi ospitato in locali in affitto. Se ne starebbe parlando in Giunta. La stessa materna Peter Pan, invece, assieme all’elementare Leopardi e la media Cesare costituiranno – come in passato – i tre blocchi sinergici della nuova cittadella dell’Istituto Centro. Anche in questo caso è stato ottenuto un finanziamento di circa 3 milioni tramite Pnrr. Se è vero che la deadline del 2026 incide (la speranza è quella "di una proroga generale per l’impiego delle risorse e il completamento delle opere", ha ammesso il vicesindaco), si sta accelerando per la pubblicazione del bando per individuare la ditta che ricostruirà le tre scuole.

L’obiettivo è di metterlo a disposizione entro due giorni (31/12). "Questo è un investimento strategico non solo per le famiglie del centro, ma per tutta Falconara – la chiusura di Barchiesi –. Il nostro è un programma di opere pubbliche serio e lungimirante, capace di intercettare anche diversi finanziamenti sovracomunali. Il 2024 sarà un anno molto importante, in tal senso, per avviare diversi lavori in città".