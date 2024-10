La scuola finisce nel mirino sui social: "Vergognatevi, cosa nascondete?"

Oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Montignano saranno celebrati i funerali di Leonardo Calcina, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha proclamato il lutto cittadino: bandiere e serrande a mezz’asta dalle 15 alle 17. Un fiocco nero, in simbolo di lutto e un post accompagnato dal testo "La Comunità scolastica tutta con grande tristezza e commozione si unisce al cordoglio della famiglia di Leonardo per questa tragica scomparsa". Questo è il contenuto dell’ultimo post nel profilo Instagram dell’Istituto Panzini, che in molti hanno commentato puntato il dito contro la scuola, i docenti e soprattutto contro il dirigente Alessandro Impoco: "Il preside intima a stare zitti, nessun insegnante fa una telefonata alla famiglia, bell’Istituto questo. Complimenti, vergognatevi". C’è chi liquida il tutto con un semplice "Vergognatevi", ma c’è anche chi scrive "Attenderò con gioia le indagini nei confronti del preside, degli insegnanti, degli studenti e dei genitori". Parole pesanti che molte persone non hanno avuto paura di scrivere, esprimendo il proprio parere sulla vicenda.

Leonardo frequentava il Panzini da 18 giorni, troppo pochi a detta del dirigente perché si potessero verificare atti di bullismo, troppi ed interminabili per il giovane che a causa delle continue e ormai diventate insopportabili vessazioni, ha deciso di togliersi la vita con un colpo di pistola. "L’omertà ha ucciso Leonardo" il testo di un altro post.

C’è rabbia in città dove il papà, Francesco, conosciuto e stimato agente di polizia municipale si è chiuso nel dolore e si è affidato, insieme alla moglie Victoria, ad un legale. Una vicenda sui cui di ora in ora emergono nuovi aspetti. "Forse hanno paura di qualcosa – si legge nei commenti del post della scuola – Dopo l’immagine del lutto, apparsa due ore fa sul sito della scuola compaiono dei post che mostrano la ‘tranquillità’ delle classi nelle uscite scolastiche. Tutto vero? Nessun disagio? O ancora una volta è un modo per nascondere il bullismo e il disagio dei ragazzi? Ancora una volta? Vergognatevi".

Silvia Santarelli