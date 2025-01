La scuola guarda al futuro: "Il diploma? Un anno prima". Una sperimentazione europea

L’Istituto d’istruzione superiore Einstein-Nebbia di Loreto guarda al futuro e presenta l’innovativo ITE 4.0, un percorso quadriennale per l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo-Web Marketing. In pratica gli studenti potranno diplomarsi un anno prima e di conseguenza accedere in anticipo rispetto ai "colleghi" italiani agli studi universitari, al mondo del lavoro o ad un percorso di specializzazione biennale dell’ITS (percorso 4+2). Una sperimentazione promossa dal Ministero dell’Istruzione è stata avviata in poche scuole ma è in crescita a livello nazionale perché consente di stare al passo con alcuni dei più avanzati modelli scolastici europei.

La nuova proposta formativa, presentata presso l’Ufficio Scolastico Regionale, è stata illustrata dal direttore generale Donatella D’Amico, dal dirigente scolastico dell’Einstein-Nebbia Francesco Lucantoni e dal presidente dell’Its Turismo Marche Gabriele Marchetti. Questo nuovo indirizzo di studi, frutto della collaborazione con l’Its Academy Turismo Marche, come già detto permetterà agli studenti di conseguire il diploma in soli quattro anni, senza alcuna riduzione dei contenuti, ma con una rimodulazione dell’orario e della didattica (ci saranno due rientri pomeridiani settimanali). "La nuova filiera tecnologico-professionale 4+2 valorizza e arricchisce gli indirizzi di studio – ha dichiarato D’Amico – potenziando le attività di laboratorio, il Pcto e lo studio delle materie scientifiche e tecnologiche. Il percorso educativo sarà arricchito dalla presenza in aula di esperti provenienti dalle aziende: è un’opportunità coraggiosa sulla quale puntare tutti insieme".

Lucantoni ha poi aggiunto: "L’Istituto Einstein-Nebbia, lavorando in sinergia con l’ITS Turismo Marche, ha progettato il nuovo percorso quadriennale dotato di un’offerta formativa davvero all’avanguardia, radicata nel territorio ma in grado di guardare lontano e aprire importanti strade professionali per le studentesse e gli studenti che lo frequenteranno. Confidiamo che le famiglie ne sappiano cogliere il valore con una scelta attenta e consapevole".

Tra le novità del percorso, l’introduzione di discipline come Geopolitica, Geoeconomia e Web Marketing e un approccio didattico innovativo, orientativo, cooperativo, internazionalizzato e laboratoriale, con attività di tutoraggio, didattica asincrona, progetti e visite aziendali. La collaborazione con l’ITS favorirà l’incontro tra studenti e mondo delle imprese, attraverso stage on the job e incontri con esperti, orientando i giovani verso professioni ad alta occupabilità.

Ilaria Traditi