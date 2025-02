La scuola Menchetti punta sulla musica

La Scuola Secondaria di Primo Grado "Menchetti" di Ostra vuol distinguersi nel panorama educativo locale promuovendo un percorso musicale. Una proposta formativa che offre ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi al mondo della musica in maniera strutturata e appassionante.

Questo percorso rappresenta un punto di forza della scuola, con un totale di 33 ore settimanali di insegnamento, di cui 3 dedicate esclusivamente all’offerta formativa musicale aggiuntiva. L’indirizzo musicale prevede una programmazione che si articola in tre ore aggiuntive settimanali pomeridiane, strutturate in 3 parti. La prima attraverso lo strumento musicale (pianoforte, chitarra, violino, flauto traverso), i ragazzi, guidati da docenti esperti, saranno accompagnati nello sviluppo delle loro abilità tecniche e interpretative. Musica d’insieme: una preziosa occasione per imparare a suonare in gruppo, favorendo l’ascolto reciproco, la cooperazione e la crescita artistica collettiva e teoria musicale: un solido approfondimento delle basi teoriche necessarie per comprendere e leggere il linguaggio musicale, arricchendo la preparazione tecnica degli alunni.

Le famiglie interessate a questa importante opportunità educativa possono contattare la segreteria della scuola per ricevere informazioni sul percorso musicale e sulle modalità di iscrizione.