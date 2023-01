La scuola non c’è, ma la caldaia va a tutto gas

Scuola chiusa per la Befana, ma intanto la caldaia interna va a tutto gas. Difficile capire come mai ieri mattina dal comignolo della caldaia esterna dell’istituto nautico ‘Elia’, al porto, uscisse tantissimo fumo da riscaldamento. La scuola, come abbiamo potuto appurare, era deserta e l’ingresso chiuso a chiave, eppure dalla caldaia il segnale era che il sistema di riscaldamento dell’edificio fosse regolarmente acceso. Sia chiaro, la scuola in fondo a lungomare Vanvitelli, come tutte le altre, non è stata chiusa il 23 dicembre scorso per riaprire lunedì prossimo. Durante la settimana tra Natale e San Silvestro, soprattutto quella da Capodanno a l’altro ieri, gli uffici sono stati regolarmente aperti, a interrompersi erano state solo le lezioni in classe. Detto questo ieri era ‘festa rossa’, ossia segnalata con il rosso sul calendario, dunque buona per tutti.

A spiegare quella scena forse un guasto della caldaia, o meglio un malfunzionamento che ha fatto sì che la caldaia si attivasse per errore, ma non è da escludere la volontà da parte del personale della scuola di non lasciare l’edificio al freddo alla ripresa delle lezioni dopodomani. Non è un mistero che la scuola al porto, ciò che resta visto che la quasi totalità delle cassi da anni è stata trasferita all’interno del tecnico ‘Volterra’ di Torrette, sia ridotta in pessime condizioni strutturali. Lavori sono in corso da tempo, ma in generale l’edificio è malridotto e una parte dello stesso vuoto. Resta poi l’antiesteticità di quella enorme caldaia per cui il Carlino si è tanto battuto. Un parallelepipedo piazzato addosso alle mura storiche e all’Arco Capoleoni del periodo medievale. Altro modo per riscaldare la scuola non c’era, così si erano giustificati dalla Provincia all’epoca, ma intanto il brutto colpo d’occhio resta.