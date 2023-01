La scuola primaria riaprirà domani

La scuola primaria riaprirà domani, revocata l’ordinanza sindacale scaturita dal malfunzionamento della caldaia. "Lunedì (domani, ndr) – spiega il sindaco David Grillini – non sarà funzionante la mensa a causa della necessaria pulizia e sanificazione dei locali, quindi l’uscita comune è prevista per le 13.20. Precisiamo che tre aule lunedì non saranno ancora riscaldate poiché fanno riferimento ad un’altra linea idraulica che verrà sistemata ad oltranza nei giorni a seguire, tuttavia così come stabilito dal dirigente scolastico, questo non rappresenta una difficoltà poiché momentaneamente gli alunni di queste classi saranno ospitati in altri ambienti del plesso. La mensa ripartirà regolarmente da martedì e contiamo di tornare alla totale normalità nel giro di qualche giorno. Ci scusiamo per il prolungato disagio causato ai genitori (la scuola è chiusa da lunedì scorso, ndr), ma l’entità del guasto era particolarmente importante e di difficile ripristino anche a causa dell’assenza di schemi idraulici esaustivi vista la vetustà dell’edificio e del suo implemento avvenuto in tempi diversi nel corso degli anni, per cui la priorità è stata la garanzia della sicurezza".