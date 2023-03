La scuola superiore, una scelta per la vita

Anche quest’anno a gennaio è arrivato per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado il momento dell’iscrizione alla scuola superiore. Trovarsi a tredici anni di fronte ad una scelta così importante e impegnativa può spaventare e alcuni ragazzi possono sentirsi in difficoltà. È questa infatti la prima vera scelta scolastica che i giovani devono affrontare. I ragazzi iniziano da questo momento a pensare al loro futuro, scegliendo un istituto che dovrebbe rispecchiare i loro orizzonti e in cui abbiano la possibilità di sviluppare le capacità necessarie a realizzare il loro sogno. Questa decisione si colloca in un momento evolutivo delicato, dove la protagonista è l’adolescenza: inizia la ricerca della propria identità, nascono i primi amori, si vivono molteplici mutamenti fisici e psicologici e si cominciano ad acquisire nuove capacità di pensiero. Il mondo che circonda gli adolescenti ha aspettative spesso troppo alte su di loro, come se già a questa giovane età dovessero prendere una decisione definitiva. L’ansia da prestazione li destabilizza e immobilizza. Molteplici sono gli indirizzi per le tante scuole a disposizione, pertanto gli studenti a volte si perdono davanti a troppe possibilità. Le difficoltà nell’individuare il percorso scolastico sono anche causate dai genitori, spesso troppo possessivi, che impediscono ai propri figli di cavarsela da soli, anche nelle scelte. I percorsi di orientamento dovrebbero essere più articolati, in modo che lo studente abbia tutte le informazioni necessarie per rispondere alle eventuali domande relative alle prospettive future. Proprio per questo il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le linee guida e il decreto ministeriale che riguarda la riforma del PNRR dedicata all’orientamento scolastico. Questo nuovo orientamento deve garantire un processo di apprendimento e formazione permanente dato che si tratta di una decisione importantissima. Gli obiettivi sono, infatti, evitare la dispersione scolastica, favorire l’accesso all’istruzione terziaria e consentire una scelta consapevole e appropriata per lo studente che valorizzi i suoi talenti e le sue potenzialità. Secondo la nostra opinione, ogni ragazzo dovrebbe avere l’opportunità di frequentare un biennio comune a tutte le scuole e solo dall’inizio del triennio scegliere l’indirizzo professionale, tecnico o liceale, così da individuare il percorso più idoneo per il suo futuro.

Francesca Barzetti,

Maria Giulia Belogi, III A