La seconda vita di Gagliardini. Così l’ex Inter si è preso il Monza

Diciannove chilometri. Quanto è bastato a Roberto Gagliardini per ritrovare la felicità.

Da Milano a Monza il passo è breve, più facile se vai nel mezzo del tragitto che va a casa - Bergamo - e se dall’altra parte, al telefono, c’è Adriano Galliani. Tra il ’’Pogba bianco’’ - questo si trova sul web di quando si parlava dei primi passi all’Atalanta di una delle prime creature di Gasperini - e l’uscita tra le più indolori per il popolo interista, chi sorride è Raffaele Palladino, che in estate, da Appiano Gentile, ha preferito il fisico e la leadership di Gaglia alla qualità discontinua del suo compagno di reparto Stefano Sensi.

Valore garantito, risposte immediate. Le prime sono ventate di freschezza che solo l’aria di montagna può regalarti: a Ponte di Legno il primo ritorno alla normalità di un giocatore che l’ebbrezza dei 90 minuti l’aveva quasi ormai dimenticata: solo 5 le partite intere giocate nello scorso campionato, non se ne aggiungono troppe altre facendo qualche passo più indietro. Eppure la sua idea è sempre stata chiara, anche a stagione in corso con un contratto in scadenza, detta senza troppi giri di parole a un microfono: "Non ho più intenzione di avere questo (scarso, ndr) minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto in campo, ho tanta voglia di dimostrare perché sono cresciuto molto e sono più pronto mentalmente".

Talento ormai così nascosto da essere quasi dimenticato, ma un punto di partenza forte dato dalla convinzione dei propri mezzi.

Palladino non perde tempo: subito dentro al centro dello scacchiere, coinquilino del capitano Matteo Pessina nel terrazzo panoramico con vista a 360 gradi di tutto il campo.

Di lui già parlano i numeri, ma soprattutto i riflessi filmati delle partite dell’anche suo Monza: è il terzo più impiegato della rosa, ha segnato un gol da pareggio pesante a Roma contro la Lazio, lo si vede recuperar palloni a ridosso dei difensori e quindi dall’altra parte ad attaccare ogni spazio libero per fare gol.

Elemento ormai indispensabile anche per la leadership che ha aggiunto allo spogliatoio: 29 anni è l’età giusta per sentirsi nel pieno delle forze, soprattutto se aggiungi 7 anni di vita all’Inter culminati con l’ultima esperienza a Istanbul.

Così, in Brianza, l’ex interista ha dribblato gli scettici ed è entrato in tackle sulle critiche. Difficile spingersi verso una nuova chance di ripresentarsi al campanello di Coverciano, ma tanto basta per ritrovare stimoli e risultati.

Sorride Gagliardini, sorride il Monza: a braccetto per obiettivi comuni e per scrivere storie nuove, senza porsi alcun limite nel futuro del Monza.