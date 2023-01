La seconda vita di Rossi, il cuoco spirituale

di Davide Eusebi

La seconda vita di Lorenzo "Lollo" Rossi, ex vice sindaco di Pesaro, è in un eremo in mezzo al bosco, tra foglie di guado, melissa, artemisia, dragoncello, con la musica naturale di un ruscello vicino e l’orto botanico rigoglioso e mite. Un’oasi di pace che si è ritagliato in località a Valderica, poco dopo Lamoli, restaurando un casolare cadente che ha chiamato "Valdericarte" e che è diventato un’oasi di accoglienza, una sorta di b&b culturale dove si vivono momenti alternativi a cominciare dalla cucina, tutta imperniata su erbe e piante dei dintorni. Ha fatto tutto sua moglie Luisa Berti, ex insegnante di educazione artistica, che dopo la pensione ha preso armi e bagagli e assieme alla figlia Maria Stella si è trasferita tra i monti, iniziando il recupero del casolare che piano piano ha arredato con l’estro dell’artista: "Quando sono arrivata non c’era nulla, ora si è realizzato il nostro sogno", dice. L’interno del casale è un viaggio nell’estro, qui nulla è banale, dalla grande vasca da bagno in pietra, a biblioteca, incunaboli (i libri sono dappertutto), sculture, laboratori, cucina, sala degustazione, cortile esterno per relax e cene all’aperto.

Un mondo fiabesco per dimenticare l’altro mondo, quello, nel caso di Rossi, della politica. Un’opera che solo un socialista e la sua famiglia, gente educata a creare e spesso a realizzare i sogni, poteva concepire: "Mi ero stancato della politica – dice “Lollo“ – e soprattutto di quella politica in cui non mi riconoscevo più. Sono venuti a mancare gli ideali e i presupposti per fare politica come piace a me, per credere e realizzare i sogni e le opere che servono alla città". E ora guarda con disincanto alle sue creature: "L’Arena del basket, poi l’interqartieri, opere futuriste che sembravano non arrivare alla fine. Quando sono arrivato io in Giunta il nuovo palas era a metà, ci ho creduto e l’abbiamo finito. Idem per l’interquartieri a cui nessuno credeva che però vedo da vent’anni, da quando me ne sono andato, incompleta. Ne prendo atto". I tifosi del calcio lo rivorrebbero ma Pesaro per fare il nuovo stadio (ride): "Non male, ma non torno più, al massimo posso dare qualche consiglio".

Ora "Lollo" fa il cuoco e crea piatti con sua figlia Maria Stella, vera regina di Valdericarte, sovrintendente alle erbe con un filo diretto con la sciamana dell’Alpe della Luna, un’altra eremita con cui si confronta per carpire i segreti della natura. Finiscono a tavola così piatti squisiti come la gluppa (pasta matta colorata con barbabietola e foglia di amaranto ripiena di erbe miste spontanee), le polpette vegetariane con le verdure dell’orto, i cappelletti ripieni di verdure, le lasagne alle ortiche, i cornetti cacio, pere, gelato al pecorino, gelato allo zafferano, la ceeschake di castagne con cioccolato, fichi, ricotta e pera angelica. Ma anche piatti tradizionali come il cinghiale in umido o l’introvabile piccione in casseruola e il coniglio alle erbe. A Valdericarte si dorme anche (info 0722 80010 oppure 328 3380906) in camere artistiche concepite da Maria Stella, appassionata studiosa del guado (su cui ha scritto un bellissimo libro), la pianta che qui cresce spontanea e dalla quale i pittori del rinascimento ricavavano il colore blu. C’è quindi la camera ispirata a Piero della Francesca, a Giotto, Magritte, Kandinsky. Perché l’arte eleva lo spirito e il gusto.