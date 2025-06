"La segnaletica stradale su strade non asfaltate"

"Per Jesi" va all’attacco per quanto riguarda la segnaletica presente in città. "Al consiglio comunale di giovedì l’assessore Tesei ha risposto a una nostra interrogazione presentata da Rossetti dicendo che sono stati investiti già diversi migliaia di euro nel 2024 e anche nel 2025. Il problema è che si fa passare per straordinario quello che è semplicemente ordinario. La manutenzione dovrebbe essere regolare, pianificata e programmata. Qualcosa è stato fatto, ma riteniamo che le cose debbano cambiare, che sia necessario fare di meglio e soprattutto che gli importi spesi finora siano insufficienti. La segnaletica orizzontale in via Grecia, ad esempio, fatta nuova ma su un manto stradale in dissesto, e senza includere il pericoloso incrocio con viale Cavallotti e via Verdi. In molti punti della città la segnaletica orizzontale e le strisce pedonali mancano del tutto, spesso anche dove la strada è stata riasfaltata come sul cavalcavia di via Gramsci, ultimato nel 2023. A poco vale tappezzare la città di manifesti con cammelli e zebre, se alla sicurezza stradale non si pensa in modo organico".