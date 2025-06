La sera si aprono gli "Scrigni Sacri"

Un evento importante nel panorama culturale estivo di Ancona. Domani sera (ore 21.15) si apre il format delle aperture serali della rassegna ‘Scrigni Sacri’, l’iniziativa di portata nazionale ‘La lunga notte delle chiese’.

Giunta alla decima edizione, quella che è stata definita come ‘la notte bianca dei luoghi di culto’ proporrà un’affascinante fusione tra musica, arte, cultura e poesia, in chiave di riflessione e spiritualità. Per l’occasione è previsto un duplice evento di inaugurazione che vede coinvolte la Cattedrale di San Ciriaco di Ancona e la Concattedrale di San Leopardo di Osimo, con l’inaugurazione delle due esposizioni ‘Musei, Archivi e Biblioteche - L’Arte del Dono’ organizzate per il Giubileo e la presentazione del relativo catalogo.

La serata di Ancona vedrà alternarsi gli interventi di monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona e Osimo, dell’assessore alla cultura Marta Paraventi e del professor Diego Masala, uno dei curatori della mostra e del catalogo. Alla serata parteciperà anche la Corale Regina di tutti i Santi.

In particolare, verranno illustrati aneddoti e curiosità relativi agli oggetti presenti nell’esposizione, dedicata principalmente a Santo Stefano, con il tema del dono a fare da filo conduttore. Alcune delle opere sono state recuperate dal deposito del Museo e il professor Masala mostrerà gli esiti dell’accurato restauro.

Come per il reliquario di Santo Stefano in argento, altre hanno visto il concatenarsi di una serie di azioni di generosità per suggerire come il donare abbia ricadute positive nel quotidiano. A seguire verrà inaugurata l’esposizione nella prima sala del Museo, per concludere con un brindisi offerto dalla Fattoria Le Terrazze. L’iniziativa è a ingresso libero. Per informazioni: 3208773610 e www.museodiocesanoancona.it.

L’appuntamento serale successivo è in programma venerdì 13, ed avrà come protagonista la splendida chiesa di Santa Maria della Piazza.

A seguire, toccherà al Museo e al Giardino del Vescovo di Osimo (20 giugno), alla chiesa di San Biagio del Poggio di Ancona (9 luglio) e alla chiesa del Gesù di Ancona (22 agosto).

Tra le altre iniziative di ‘Scrigni Sacri’ da ricordare l’itinerario guidato alla scoperta delle principali chiese e piazze del centro storico di Ancona, che ogni venerdì (ore 15) prende il via da Santa Maria della Piazza. Punto di arrivo il Museo Diocesano, con i suoi arazzi rubensiani.