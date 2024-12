La serie A gold si ferma 55 giorni per i mondiali

Sosta per le feste natalizie per l’A2 femminile, ma per la A Gold anche per i Mondiali. Quest’ultima si fermerà per 55 giorni visti i mondiali che scatteranno il 14 gennaio da herning. A Gold maschile, seconda giornata di ritorno. Brixen-Pressano 38-25, Fasano-Secchia Rubiera 30-27, Publiesse Chiaravalle-Cingoli 36-30, Camerano-Eppan 29-33, Cassano Magnago-Bozen 26-28, Merano-Siracusa 33-32, Sassari-Conversano 29-28. Classifica: Conversano e Cassano Magnago 24; Sassari e Merano 23; Siracusa e Bozen 22; Fasano 15; Brixen 14; Eppan 13; Pressano 11; Publiesse Chiaravalle 8; Cingoli 5; Camerano 4; Secchia Rubiera 2. Prossimo turno (08/02/25): Siracusa-Brixen, Fasano-Cassano Magnago, Bozen-Publiesse Chiaravalle (ore 17), Secchia Rubiera-Conversano, Cingoli-Merano, Pressano-Camerano (ore 18:30). 09/02/25: Eppan-Sassari. A2 femminile (girone C), 5^ giornata. Prato-Chiaravalle 30-23, Edilspi Mattroina-Conversano 17-40, Trapani-Mugello 37-28. Classifica: Trapani 8; Prato, Conversano e Publiesse Chiaravalle 6; Mugello ed Edilspi Mattroina 2; Halikada Gattopardo 0.