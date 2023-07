La Serie D resta appesa a un ricorso

Speranza. E attesa. Il Città di Varese auspica di poter ricominciare dalla serie D. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che lo ha condannato all’Eccellenza a beneficio della Folgore Caratese, la società biancorossa spera nella deroga per potersi iscrivere alla quarta serie. Le manovre di mercato, proprio a causa dell’incertezza sull’iscrizione della squadra all’uno o all’altro campionato, non hanno ancora preso fiato. I bene informati parlano di un interessamento della società bosina per Flavio Becerri, esperto attaccante ex Pro Patria e Caronnese che ha ultimamente realizzato diciotto reti con la Solbiatese. Qualunque sarà la categoria, i tifosi hanno comunque trovato la rassicurazione che cercavano: c’è una società e con essa c’è anche l’intenzione di portare avanti un progetto a lungo termine per riportare la squadra laddove i suoi trascorsi storici le impongono di essere. Cristiano Comelli