La serie televisiva Squid Game. Fenomeno, dalla tv al marketing

Tra i giovani si parla spesso di una serie su Netflix che ha ottenuto un successo mediatico incredibile. Si tratta di Squid Game, una serie televisiva sudcoreana, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk diventata un vero e proprio fenomeno culturale. Si è diffusa solo con il passaparola e i social. Si tratta della storia di Seong Gì-hun e di altre 455 persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza in cui se sbagli muori. La sfida consiste nel partecipare a 6 competizioni che rappresentano vari livelli. Il suo fascino è legato sia agli scenari colorati che alla facilità dei giochi. La grande diffusione di questa serie televisiva è stata utilizzata per una consistente campagna di marketing in vari settori. Infatti intorno alla serie si sono strette collaborazioni con produttori di giochi e gadget. La app principale del gioco online è stata realizzata da Netflix stesso e distribuita in varie piattaforme, ma ci sono anche altre app ispirate alla serie televisiva. Sono stati realizzati anche giochi da tavolo, la confezione principale comprende carte, pedine e plancia di gioco. Nella serie ogni giocatore indossa una tuta verde acqua con una maglia numerata, le guardie invece portano una tuta rossa con una maschera nera e i simboli del gioco, infine la bambola iconica della prima serie ha una scamiciata arancione con una maglia gialla. Questi vestiti sono acquistabili sulla rete e utilizzati anche per promozioni nei negozi. Anche nel settore dell’alimentazione Squid Game ha il suo spazio. In un gioco della serie è previsto un biscotto al caramello, tipico della cucina coreana, i partecipanti devono ritagliarlo senza che si spacchi la forma stampata all’interno. Quindi si sono diffuse le ricette sia di questo biscotto che di altri cibi coreani menzionati nella serie. I biscotti si possono acquistare, ma anche realizzare a casa con formine che sono in vendita. Dietro il lavoro di marketing però vediamo cosa trasmette questo prodotto culturale sudcoreano. La serie prevede che chi perde in questi giochi viene ucciso. Il messaggio che emerge è quello che se non sei in grado di vincere una sfida tu debba essere ucciso e quindi che si possa picchiare o uccidere qualcuno solo perché perde a un gioco. La visione della serie è solo per chi ha più di 16 anni, ma spesso i ragazzi sono lasciati da soli alla tv. Si capisce quindi che il problema è complesso e non riguarda solo la possibilità di mettere in rete qualsiasi contenuto con effetti negativi, ma anche la troppa poca salvaguardia dei ragazzi nell’accesso alla rete.