La sexy ladra gli porta via la collana d’oro

Era dentro la sua auto, fermo, quando una bella ragazza è salita a bordo del veicolo offrendosi per una prestazione sessuale. L’anziano non ci ha capito più nulla. "Ma stai dicendo a me?", le avrebbe chiesto, credendo lì per lì ad uno sbaglio di persona. La giovane sembrava convinta e determinata. Prima si è avvicinata a lui, poi ha allungato le mani sui pantaloni dell’uomo ed infine gli ha messo le mani al collo, abbracciandolo stretto. L’anziano non avrebbe fatto una mossa. La ragazza dopo pochi minuti ha aperto la portiera dell’automobile ed è fuggita di corsa. L’uomo non aveva più la collana d’oro al collo. Solo in quel momento ha capito di essere stato derubato e che le avances erano finalizzate solo a distrarlo. La vittima è un 70enne chiaravallese che ha denunciato ai carabinieri il fatto, accaduto il 16 aprile del 2019.

A bordo della sua automobile il 70enne era parcheggiato in via della Pace, dove si trova il supermercato Simply. E’ lì che la sexy ladra si è materializzata ed è salita a bordo. Dopo la denuncia i militari hanno avviato una indagine e sottoposto all’anziano alcune foto segnaletiche di persone già con precedenti e lui ha riconosciuto nella ladra una rumena di 30 anni, senza fissa dimora. "E’ stata lei", ha detto la vittima ai carabinieri. La giovane rumena è finita a processo per furto aggravato dalla destrezza con cui ha compiuto il fatto. Approfittando di un momento di smarrimento dell’uomo gli ha sfilato via la collana del valore di 1.800 euro. Una catenina spessa. Ieri, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, doveva aprirsi il dibattimento per l’imputata, difesa dall’avvocato Federico Arcolai, ma la donna non si trova ed è stata avviata una ricerca. La giudice ha rinviato l’udienza al prossimo 7 ottobre per tentare una notifica a mano degli atti alla diretta interessata.

ma. ver.