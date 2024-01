La sfida dei cieli atterra in tribunale. Aeroitalia pretende 305mila euro

Dalla battaglia dei cieli sopra il Sanzio, alla battaglia nelle aule di un tribunale, quello di Roma, che giovedì ha emesso un decreto ingiuntivo da 305mila euro nei confronti dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, dietro richiesta di Aeroitalia, la compagnia che opera i voli in continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli dall’aeroporto di Ancona. Un decreto ingiuntivo cui l’Atim si opporrà, aprendo di fatto un contenzioso che segna il finale, o meglio l’inizio di un film già visto. Forse anche dallo stesso presidente di Regione, Francesco Acquaroli: "Non è una novità, in quanto è una cosa che ci aspettavamo entrando nel 2024. Una situazione preannunciata", ha detto ieri a margine della conferenza per l’Ultimo Miglio. "Ora quello che rassicura è che è che ci sarà un giudice che potrà stabilire quale delle due parti ha ragione", ha aggiunto il governatore.

E non solo le Marche aspettano quella decisione. Ma l’aspettano anche in tempi celeri. Parola del direttore di Atim, Marco Bruschini che contattato dal Carlino si è detto convinto di poter dimostrare la bontà dell’operato dell’Agenzia. "Avremo quaranta giorni di tempo per fare ricorso – ha spiegato Bruschini –. Ma siccome siamo convinti di essere nel giusto, chiederemo di essere ascoltati dal giudice nel più breve tempo possibile per andare a spiegare qual è la nostra difesa. Noi ci siamo subito opposti a quella fattura e possiamo presumere che questa opposizione non sia stata comunicata allo stesso giudice". Quale fattura? Quella celeberrima da 250mila euro (Iva compresa per l’Atim; più Iva per Aeroitalia) relativa ad un contratto di sponsorizzazione complessivo da 750mila euro, sottoscritto proprio tra Atim e Aeroitalia. Il mancato pagamento della prima tranche da parte dell’Agenzia, che riscontrò delle "inadempienze" del vettore, fece saltare il banco negli scorsi mesi. Tanto che la compagnia, per tutta risposta, annunciò l’annullamento delle rotte internazionali e la promessa di fuoriuscire dal bando dell’Enac per i voli domestici dopo un anno, ovvero dal primo ottobre 2024. Ma Atim, ha ripetuto ieri Bruschini, non pagò per una ragione chiara: "L’Iva era ovviamente inclusa in un contratto che hanno tutti, dove risulta scritto 750mila euro. Punto – ha sostenuto il direttore –. Per questo riteniamo che il decreto ingiuntivo sia stato fatto su una fattura errata, che doveva essere invece di 250mila euro Iva inclusa". L’altro motivo: "Mancava la garanzia fideiussoria che avrebbe dovuto presentare la compagnia. Quindi quella fattura, che Atim avrebbe dovuto pagare entro trenta giorni, in virtù di un contratto che sarebbe dovuto partire al primo dicembre, oltreché sbagliata, non poteva neppure essere saldata se entro il 31 ottobre Aeroitalia non avesse prodotto l’adeguata documentazione".

Ad annunciare il decreto ingiuntivo, al nostro giornale, era stato l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri: "Ora andremo a prenderci quei soldi che ci spettano", il commento diretto nella prima serata di giovedì, all’indomani di un mercoledì segnato da ritardi (sui voli per Milano e Roma) e cancellazioni (Napoli) da e per Ancona.