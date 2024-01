La sfida di Bergamante: aperta nuova palestra

Grazie a un giovane che ha deciso di investire nella propria città una nuova attività ha aperto i battenti nel quartiere Borgo. Partecipata inaugurazione, nei giorni scorsi, della nuova palestra Good Morning Fit in via Brodolini 77/A. Presente per il taglio del nastro anche il sindaco Daniela Ghergo che ha sottolineato l’importanza di queste nuove aperture "gestite da giovani che, con determinazione, realizzano concretamente i propri sogni e passioni". Emozionato e felice il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Good morning fit Mattia Bergamante, personal trainer, istruttore qualificato e specializzato, molto conosciuto in città: "E’ stato un investimento importante non solo dal punto di vista economico ma anche di tempo ed impegno – spiega -. Ho deciso di buttarmi, dopo otto anni di lavoro da dipendente, seguendo la mia passione con coraggio e grande entusiasmo". "Quest’anno il primo passo lo facciamo insieme!" è lo slogan scelto da Mattia Bergamante per iniziare questa nuova avventura. Una buona dose di coraggio ed entusiasmo in una fase piuttosto difficile per la città e non solo.

sa. fe.