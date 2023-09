La sfida di Comes: nuovo showroom dedicato alla casa

Nuovi ambienti, arredi, idee e spazi pensati per sentirsi davvero a casa. L’azienda Comes, presente ad Ancona da oltre 50 anni nella sede in via della Montagnola, inaugura il nuovo showroom domani (ore 15-20) e domenica (ore 10-20) e con l’occasione offrirà a tutti i presenti uno speciale buono sconto del 10% sull’acquisto di una nuova cucina. Finalmente verrà svelato al pubblico il nuovo spazio di 500 mq (su un totale di 3000) dedicato all’abitare a 360 gradi, con proposte per ogni ambiente della casa: dalla cucina al bagno, dalla zona living alla zona notte, dall’illuminazione ai complementi arredo fino ai pavimenti, infissi, serramenti, porte e tende d’arredo. I consulenti Comes sapranno guidare il cliente nella scelta delle migliori soluzioni, affiancandolo in ogni passaggio della ristrutturazione.

Comes è presente oltre ad Ancona anche a Senigallia (con showroom e centro edile), Cesano di Senigallia (sede di Comes Legno e di edilmarket) e Corinaldo (centro edile).

"Oggi l’azienda è focalizzata ad offrire un servizio completo che abbraccia tutti gli interlocutori del cantiere – sottolinea il titolare di Comes, Giovanni Pierfederici – grazie alla nostra capacità di essere un referente unico, dall’edilizia all’arredamento. Il nostro target sono le famiglie e tutti coloro che cercano comfort e benessere nell’habitat domestico".

Il 30 settembre e 1° ottobre i presenti potranno anche conoscere il team di collaboratori esperti e altamente qualificati di cui si avvale l’azienda, che è in grado di offrire sia ai clienti che ai professionisti un servizio completo per tutto ciò che riguarda la dimensione domestica. E se a spaventare sono i costi di una ristrutturazione, con Comes si potrà usufruire di finanziamenti a tasso zero per 12 mesi, per affrontare i lavori in tutta tranquillità anche dal punto di vista economico. Perché l’obiettivo di Comes è quello di rendere ogni casa il posto migliore in cui abitare.