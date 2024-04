La sfida di Joy, la portano via e lei torna di notte

Dopo la denuncia per interruzione di pubblico servizio, giovedì attorno alle 20, Joy è stata prelevata dai carabinieri al pronto soccorso dove aveva dato in escandescenze poco prima, prendendo a pugni il triage ed è stata accompagnata a Falconara. Sarebbe stata portata alla Tenda di Abramo di Falconara così che potesse avere un letto su cui riposare tranquillamente, ma lei che inizialmente sembrava aver accettato il consiglio dei militari poco dopo è uscita ed è tornata a Jesi.

In piena notte si sarebbe incamminata per raggiungere la sua ‘casa’ da quasi un mese: l’ospedale Carlo Urbani. Qui attorno all’1 di notte, la 44enne di origini nigeriane da 13 anni in Italia, si è di nuovo sistemata nella sala d’attesa del pronto soccorso, visto che l’atrio principale era ormai chiuso dai vigilantes. Ha trascorso la notte lì poi ha raggiunto l’atrio dove ha fatto colazione al bar e poco dopo ha iniziato ad urlare e sbraitare da sola. Il personale ha provato ad allontanarla per il disturbo che stava creando in un luogo in cui le persone soffrono.

E’ stata allontanata anche dal pronto soccorso ma lei è ritornata. "Le urla si sentono fino ai reparti – spiega un medico – ed è davvero kafkiana questa situazione. Nessuno che riesce o abbia le competenze per risolverla". Nell’atrio il personale si barrica nel box centrale quando sente che la donna inizia a gridare. Per lavarsi utilizza il bagno pubblico "dove spesso e volentieri entra battendo violentemente la porta".

Il personale sanitario ha i nervi a fior di pelle e la direzione sanitaria avrebbe interessato della questione l’autorità giudiziaria per capire come poter affrontare la questione. La 44enne è stata sottoposta più volte a valutazione da parte di un’equipe medica e non sarebbe stata giudicata una paziente di tipo psichiatrico e quindi bisognosa di cure o ricovero.

Eppure dal Carlo Urbani si levano grida fortissime e improvvise, scatti di rabbia, anche di notte. Ogni tanto alza il dito e grida, in nigeriano ma anche in inglese, pure contro le persone che cercano di farle notare che si trova in un ospedale dove le persone soffrono e dove entrano anche bambini.

"Voglio una casa e il lavoro, prima la casa" ripete se le chiedi di cosa abbia bisogno. Casa che avrebbe perso a gennaio quando ha subito uno sfratto da un appartamento in centro storico nel quale viveva da qualche tempo e dove pure avrebbe causato danni e continuato a gridare a gran voce. Avrebbe anche bivaccato sul pianerottolo.