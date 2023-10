La sfida in 26 giorni: "In bici per 5mila chilometri ed eccomi a Capo Nord"

Ha percorso 5mila e 472 chilometri in 26 giorni, in bicicletta, da Castelfidardo a Capo Nord. Il fidardense Pierluigi Micheloni ha compiuto l’ardua impresa con grande volontà, spirito di sacrificio e passione. E’ l’unico marchigiano ad aver partecipato alla "North Cape 4000", gara di riferimento per il mondo bikepacking a ultradistanza. E’ tornato arricchito da un’esperienza straordinaria. "Pedalo da quando avevo sei anni, ho praticato tanto agonismo nel settore giovanile e amatoriale e poi ho conosciuto l’endurance, gare di lunga distanza no stop, durante le quali si pedala sempre. Adesso alterno Endurance e viaggi – racconta – I primi 2mila e 300 chilometri, cioè fino alla Danimarca, ho dormito nelle pensiline delle fermate degli autobus. Da Oslo ho sfruttato i cabinet, bungalow sparsi nelle pinete, gratuiti ma sempre occupati, e i camping. In Svezia sono stato ospitato due volte da due famiglie splendide. Tra gli incontri tantissime renne. Quando ero stanco ho riposato anche nelle strutture di fortuna prenotate al momento se c’era disponibilità".

Ha attraversato il Gran San Bernardo, la Svizzera, le campagne francesi, la grandeur Parigina, il Belgio, le foreste della Vallona, l’Olanda e la Germania per poi puntare verso la Scandinavia e il Circolo Polare Artico. Micheloni ha seguito il percorso studiato a tavolino da chi organizza la North Cape ma poi durante il viaggio ha personalizzato un po’ il tragitto, soste e altro. "Era una sfida che avevo in mente da tempo a cui ho dedicato tutte le mie energie e ferie. Grazie per la disponibilità alla ditta Elica, dove lavoro da 33 anni, e tutti coloro che mi hanno offerto ospitalità. Per il prossimo anno ho già un’idea per un’altra incredibile avventura".

Il controllo del percorso avviene tramite un gps che monitora costantemente posizione e velocità e con un ceck in quattro gate predefiniti, come Micheloni ha avuto modo anche di spiegare sul bimestrale comunale. Il bikepacking implica l’assenza di supporto tecnico, perciò il fidardense ha messo a frutto le sue competenze meccaniche, oltre alla forza mentale e muscolare, per tagliare il traguardo entro il 15 agosto, limite massimo ampiamente rispettato arrivando alle 9 di sabato 12 agosto. Con sé, un bagaglio di 12 chili legato sotto la sella con lo stretto indispensabile e qualche attrezzo per riparare eventuali guasti. Tutta la sua Castelfidardo ha esultato con lui già alla partenza dalla città della fisarmonica dove, allo start, non ha esitato a scattarsi una foto in segno di buon auspicio. Quella sfida ce l’aveva in mente da tempo e ha fatto di tutto per metterla in pratica. Non era nuovo comunque a grandi sforzi in sella alla due ruote. Dopo l’impresa del 2018, un pellegrinaggio in bici di mille e 745 chilometri dal Santuario di Loreto a Lourdes, la fede ciclistica e personale di Pier, tesserato con l’Avis bike Cingoli, ha superato un altro step. Il suo entusiasmo non si placa e Micheloni appunto promette nuove avventure.