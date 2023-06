La sfida per le imprese marchigiane "Ma esportare è ancora difficilissimo"

"Al di là del lusso, della moda e dell’abbigliamento molto apprezzate e richieste, per le nostre aziende esportare in Cina è difficilissimo. Se un’azienda vuole crescere in Cina deve essere presente con una propria attività produttiva e su larga scala". Così il presidente di Confindustria Ancona sulle possibilità per le imprese marchigiane di crescere in un Paese che sta dimostrando di avere nuove e sempre maggiori prospettive di sviluppo. "Ciò che ha funzionato sono le joint venture come i tedeschi che consentono di accedere alla Cina che è molto attenta alla bilancia commerciale. Basti vedere il caso Tesla. La Cina esporta più di quanto importa e, fatto incredibile ma vero, là le tasse praticamente non esistono. Hanno un’imposizione fiscale molto bassa e sotto un certo fatturato non si pagano proprio le tasse. Questo – spiega ancora Bocchini – è uno dei volani principali per l’economia. Lo Stato si finanzia con il fatto che molte aziende poi diventano praticamente parastatali e investe sulle infrastrutture sui collegamenti, sui servizi. Anche i costi dell’energia in Cina sono molto bassi e questo garantisce un’alta competitività a tutto il sistema. Ci sono dei benefici concessi alla popolazione le quali danno competitività a tutto il sistema. Poi però non dimentichiamo che ci sono delle estremizzazioni – conclude Pierluigi Bocchini – che probabilmente noi italiani non accetteremmo, ad esempio la mancanza della libertà di parola e di stampa".