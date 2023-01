La sfida per ora è fra tre con la Simonella e Rubini Ma a Sinistra c’è bagarre

E così sono ufficialmente tre i candidati che concorreranno alle prossime elezioni comunali di fine maggio presumibilmente. O meglio, sicuri sicuri sono ancora due, Ida Simonella per il centrosinistra e adesso Daniele Silvetti per il centrodestra. A sinistra, infatti, c’è bagarre e grande confusione sul da farsi. A proposito di occasioni ghiotte per presentare un’alternativa politica, il laboratorio che sta nascendo,ci sta provando, al di là della coalizione di centrosinistra prometteva bene, ma i tempi si stanno dilatando. Dal 18 luglio scorso Francesco Rubini è il candidato a sindaco per Altra Idea di Città, movimento di sinistra presente in consiglio comunale con lo stesso Rubini. Una presentazione in tempi non sospetti che però oggi non è più sicura come allora. O meglio, a non essere sicura è la condivisione con gli altri partiti e movimenti inizialmente interessati ad allargare lo scenario. Il Movimento 5 Stelle fa la voce grossa e forte del consenso nazionale vorrebbe imporre, come tutti, il suo nome, che però secondo i rappresentanti anconetani non sarà un politico, ma un tecnico fuori dai partiti. A quel punto Rubini dovrebbe fare un passo indietro e lui non avrebbe chiuso la porta a una simile ipotesi. Ciò che lui chiede però è di non smantellare il lavoro fatto e condividere appieno i temi cardine del programma, dall’Area Marina Protetta al no alla banchina per le grandi navi al molo Clementino. Nella coalizione di sinistra vogliono dire la loro anche i Verdi, spaccati in due (l’assessore Polenta e il consigliere Urbisaglia hanno aderito alla candidatura della Simonella) e poco inclini a seguire lo stesso percorso. Dentro ci sono anche alcuni civici, c’è Gianluca Quacquarini, ex grillino e Articolo 1, e ci potrebbero essere gli scontenti delle Primarie di fine novembre. Pezzi del Pd che hanno appoggiato la candidatura di Carlo Pesaresi, sconfitto per una manciata di voti dall’attuale assessore al bilancio, e che potrebbero indirizzare il loro voto altrove. Un gruppo di esponenti in tal senso ha già avviato una serie di incontri e di confronti piegando più a sinistra rispetto a Pd e Terzo Polo (con l’aggiunta dei civici anche lì).

Infine, restando sulle civiche e tornando per un attimo a destra, nei prossimi giorni è previsto un incontro di avvicinamento tra Silvetti e gli esponenti di 60100, Stefano Tombolini e Arnaldo Ippoliti.

Pierfrancesco Curzi