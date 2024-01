"La Sgr che detiene Astea Energia ha acquistato uno degli impiati biogas: cittadini all’oscuro"

Nei mesi scorsi la Sgr – Società Gas Rimini (detentrice del 99 per cento del capitale sociale di Astea Energia) ha acquistato una delle due centrali a biomasse per la produzione di biogas osimane, quella situata in via Coppa prima di proprietà della Greenfarm di Osimo. L’impianto che produceva elettricità da biogas trasformando materiali organici vegetali, era stato in funzione dal 2012 al 2014 per poi essere chiuso in seguito a contenziosi e provvedimenti giudiziari. "È vero che si tratta di un’operazione di compravendita tra privati, ma gli investimenti nel nostro territorio del maggior distributore di energia a livello locale costituiscono un argomento di interesse pubblico su cui, tramite l’Amministrazione Comunale, i cittadini andrebbero informati - chiede il consigliere di Progetto Osimo Futura Achille Ginnetti – anche per capire quali sono le finalità e i progetti della Sgr sull’impianto di via Coppa. L’Amministrazione deve chiarire che misure intende attuare per garantire la massima trasparenza e tutelare gli interessi legittimi del territorio e dei cittadini".