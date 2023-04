La Simam di Senigallia passa per il 100% nelle mani di Acea

La Simam (Servizi Industriali Manageriali Ambientali) di Senigallia, passa per il 100% nelle mani di Acea, la multi-utility controllata dal Comune di Roma attiva nel settore dell’energia, del servizio idrico integrato e del trattamento dei rifiuti. La cessione della quota di maggioranza del 70% da parte del Gruppo Asac, detenuto dalla Famiglia Rossi, fondata dal senigalliese Tommaso Rossi e con sede a Cesanella, era avvenuta nel maggio 2020 e nei giorni scorsi è stata completata l’acquisizione da parte del gruppo romano. Il valore economico dell’operazione di acquisizione, in termini di enterprise value per il 100% della società, è pari a 30 milioni.