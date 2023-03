La Simonella non ci sta "Le critiche si accettano, ma questa è ignoranza e mancanza di rispetto"

Botta e risposta tra l’assessora e candidata sindaca Pd alle prossime elezioni Ida Simonella e il giornalista Angelo Scorza dopo l’articolo di quest’ultimo che denunciava nel magazine online che dirige "Ship2Shore" lo stato di degrado e abbandono del capoluogo marchigiano. Simonella non ha gradito certe esternazioni di Scorza, che da Genova era arrivato ad Ancona per seguire un evento sulla nautica e che con sua sorpresa durante un tour aveva trovato la città in pessime condizioni, mettendo poi tutto nero su bianco in un pezzo di denuncia.

"Non è la prima volta che leggo articoli in cui si segnalano episodi di degrado in città - ha scritto Simonella sulla sua pagina Facebook – e ne prendo atto, si cerca di spiegare, si interviene tutte le volte che è possibile. Si accusa il colpo, certo. Ma non è questo il caso. Perché l’articolo trasuda ignoranza e mancanza di rispetto quando parla di Ancona e dei suoi cittadini, delle sue istituzioni (una specie di ‘unione sovietica’ e una sindaca barzelletta). È un tono da sufficienza che non ha nessuna logica costruttiva".

Il giornalista genovese si era recato in sella alla sua bici al parco del Cardeto, all’anfiteatro romano, al porto e in altre zone documentando con foto lo stato delle strade, della vegetazione incolta, dei cantieri mai terminati, usando in alcuni passaggi parole colorite e con metafore ritenute inopportune, paragonando Ancona a una ex bella donna sciatta e non curata. E proprio questo è stato uno dei passaggi meno graditi a Simonella: "Un commento sessista, non c’è niente di costruttivo" ha infatti sottolineato. "Ma la cosa più vigliacca è la parte relativa all’edificio ex Tubimar - prosegue l’assessora - e al fastidio estetico che sostanzialmente procura, un simbolo di disfatta. È lo scheletro di un edificio destinato alla logistica del porto, bruciato nell’incendio del 2020, oggetto di indagine della magistratura. Ed è ancora così per questo. Non è un monumento al degrado, ma è il risultato di un dramma e di una tragedia sfiorata. Che un blog specializzato sullo shipping e sulla portualità ne parli così , la dice lunga sulla sua serietà".