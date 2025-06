La sindaca Glorio dal prefetto: sul tavolo le baby gang e i numerosi atti vandalici in città

La sicurezza è uno dei temi caldi a Osimo. Diversi problemi sono stati segnalati al commissario durante il periodo di governo prima dell’elezione della neo sindaca Michela Glorio. Quasi tutti rimandano ad atti vandalici da parte di baby gang soprattutto. Anche per questo ieri la prima cittadina ha incontrato il Prefetto. Hanno discusso di devianza giovanile e degli episodi che si sono verificati un po’ in tutta la città, secondo anche quanto riportato dai Consigli di quartiere. Lo stesso Prefetto ha chiesto la collaborazione del Comune sia come servizi interforze (già peraltro in corso tra Polizia di Stato, Carabinieri e Finanza, programmati anche d’estate) sia come a livello di prevenzione. Glorio ha riproposto la collaborazione con le parrocchie per organizzare incontri tematici. Lunedì scorso intanto Glorio ha preso parte alle celebrazioni per la Repubblica sia ad Ancona che nella sua Osimo, in centro, con la partecipazione della banda. "E’ la mia prima volta da sindaca e l’emozione è stata enorme. Un onore rappresentare la comunità osimana in una ricorrenza così importante, che forma l’identità di un’Italia costituzionale – ha detto -. Per me è un onore essere la prima sindaca donna di Osimo. La sensibilità femminile può aiutare a ricucire la città, a ricreare un clima positivo, a riprogettarla con uno sguardo diverso, in particolare per le mamme e le famiglie e non a caso affiderò una delega assessorile all’Infanzia oltre a quella alla Progettazione europea".

Entro domani, ha detto, ufficializzerà la giunta, di cui ormai sono quasi certi i nomi di Paola Andreoni, Mauro Pellegrini e, new entry, Tommaso Spilli e Jacopo Angeletti. Rumor insistono su altri nomi, quelli di Maria Francesca Verdolini, Simonetta Tirroni ed Eliana Flamini. Non è escluso però che possano esserci sorprese e che almeno uno di quei nomi possa essere dirottato a occupare una delle poltrone dei cda degli enti scoperti. La stessa sindaca ha confermato che sono tuttora in corso i colloqui per avere garanzia di massima disponibilità da parte dei nuovi assessori, uno dei requisiti richiesti da Glorio che ha scelto di essere sindaca a tempo pieno. Oggi altra giornata importante per discutere della gestione dei rifiuti in Astea.