Cronaca
CronacaLa sindaca Glorio detta le linee di cinque anni
15 ago 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
La sindaca Glorio detta le linee di cinque anni

Presentato il programma tra sociale, viabilità, sostegno allo sport. Ma le opposizioni sono critiche sull’apertura ad "altre religioni"

Il Consiglio comunale

Per approfondire:

Si è scaldato sulle linee programmatiche spiegate dalla stessa sindaca Michela Glorio il dibattito dentro e fuori il Consiglio comunale di ieri. Tanti i progetti da portare a termine in cinque anni. Ha parlato di crisi abitativa per mancanza di alloggi e proprio in questi giorni sono pervenute 30 istanze in riferimento al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. Gli alloggi disponibili sono 7 a San Paterniano. La Commissione comunale per l’edilizia residenziale pubblica si riunirà in prima seduta a settembre per la redazione della graduatoria provvisoria. Vanno poi 166mila e 500 euro di contributi a enti e associazioni del settore sociale, culturale e sportivo, una misura tanto attesa dopo che l’anno scorso per il commissariamento non sono stati distribuiti i classici contributi.

"Cercheremo risorse in Regione e metteremo fondi a bilancio per completare alcune arterie come via Sbrozzola, il bypass Abbadia, aprire il collegamento tra via Montegalluccio e zona industriale di San Biagio, prolungare via Spontini per alleggerire via Molino Mensa. Solleciteremo anche la Provincia per il bypass di Padiglione lato Campocavallo che è arrivato al progetto esecutivo ma serviranno altri fondi per l’appalto visto l’aumento prezzi dopo il Covid. Metteremo mano alla sicurezza stradale a San Biagio. Per la grande viabilità sull’asse Macerata-Ancona serviranno fondi sovra comunali".

La sindaca ha poi detto che il regolamento antenne è da aggiornare nella sua parte cartografica, per contenere il numero di impianti radioelettrici. Rinasci Osimo attacca: "L’Amministrazione Glorio-Pugnaloni ha dichiarato di voler rafforzare misure a favore delle pari opportunità e, poco dopo, di voler sostenere altre religioni (si parla di religioni, non di culture). È quindi legittimo chiedersi come si possa collegare il principio di pari opportunità a un credo che presenta norme e pratiche in contrasto con i diritti umani, in particolare con la parità di genere". Il segretario Pd Cristiano Pirani: "Dalle opposizioni (in particolare da FdI) l’accusa di essere troppo a favore di una politica ’Woke’ che mira a combattere le disuguaglianze sociali, la discriminazione e il razzismo, promuovendo l’inclusione e la diversità. La nostra è una politica dove nessuno deve rimanere indietro". La capogruppo Pd Eliana Flamini: "Quello delle linee 2025-2030 è un testo condiviso in maggioranza. Il programma è sfidante. La minoranza di spacca, FdI è in piena campagna elettorale mentre il gruppo di Pirani concorda che gran parte del programma".

Silvia Santini

