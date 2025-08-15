La sindaca Glorio detta le linee di cinque anni

Si è scaldato sulle linee programmatiche spiegate dalla stessa sindaca Michela Glorio il dibattito dentro e fuori il Consiglio comunale di ieri. Tanti i progetti da portare a termine in cinque anni. Ha parlato di crisi abitativa per mancanza di alloggi e proprio in questi giorni sono pervenute 30 istanze in riferimento al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. Gli alloggi disponibili sono 7 a San Paterniano. La Commissione comunale per l’edilizia residenziale pubblica si riunirà in prima seduta a settembre per la redazione della graduatoria provvisoria. Vanno poi 166mila e 500 euro di contributi a enti e associazioni del settore sociale, culturale e sportivo, una misura tanto attesa dopo che l’anno scorso per il commissariamento non sono stati distribuiti i classici contributi.

"Cercheremo risorse in Regione e metteremo fondi a bilancio per completare alcune arterie come via Sbrozzola, il bypass Abbadia, aprire il collegamento tra via Montegalluccio e zona industriale di San Biagio, prolungare via Spontini per alleggerire via Molino Mensa. Solleciteremo anche la Provincia per il bypass di Padiglione lato Campocavallo che è arrivato al progetto esecutivo ma serviranno altri fondi per l’appalto visto l’aumento prezzi dopo il Covid. Metteremo mano alla sicurezza stradale a San Biagio. Per la grande viabilità sull’asse Macerata-Ancona serviranno fondi sovra comunali".

La sindaca ha poi detto che il regolamento antenne è da aggiornare nella sua parte cartografica, per contenere il numero di impianti radioelettrici. Rinasci Osimo attacca: "L’Amministrazione Glorio-Pugnaloni ha dichiarato di voler rafforzare misure a favore delle pari opportunità e, poco dopo, di voler sostenere altre religioni (si parla di religioni, non di culture). È quindi legittimo chiedersi come si possa collegare il principio di pari opportunità a un credo che presenta norme e pratiche in contrasto con i diritti umani, in particolare con la parità di genere". Il segretario Pd Cristiano Pirani: "Dalle opposizioni (in particolare da FdI) l’accusa di essere troppo a favore di una politica ’Woke’ che mira a combattere le disuguaglianze sociali, la discriminazione e il razzismo, promuovendo l’inclusione e la diversità. La nostra è una politica dove nessuno deve rimanere indietro". La capogruppo Pd Eliana Flamini: "Quello delle linee 2025-2030 è un testo condiviso in maggioranza. Il programma è sfidante. La minoranza di spacca, FdI è in piena campagna elettorale mentre il gruppo di Pirani concorda che gran parte del programma".

Silvia Santini